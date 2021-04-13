林鄭月娥上周四表明，若選舉修例草案獲今日（13日）舉行的行會通過，會在周三（14日）向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀，換言之政府最快今天公佈改制後的選委會分組團體選民、地區直選分區劃分、候選人提名辦法，而律政司司長鄭若驊及政制事務局局長曾國衞近日更聲言會規管投白票行為。林鄭今早出席行會前見記者，被追問有關草案時，指立法會明日將舉行特別大會進行首讀，此刻不方便評論草案，但強調白票問題屬原則性問題，政府不會規管投票選擇，但如有人選舉期間組織或煽動選民集體做某些行為，觸及破壞或操縱選舉的行為則違法。

林鄭月娥被問到當年在特首選舉時，亦有選委在選票中寫上粗口字句，將來是否有關行為亦會被規管，她說，《基本法》保障了香港居民的選舉及被選舉權，而3.11人大常委決定的其中一個原則考慮，就是尊重香港居民選舉及被選舉權，「要有得揀」，強調選票作出哪種展示屬其自由，政府不會規管當日投票選擇，如不投任何候選人或破壞選票致無效。

但林鄭續稱，如有人在選舉期間組織或煽動選民集體做某些行為，觸及破壞或操縱選舉行為，認為與前述行為兩者有明顯分別，特別是在修例後，是要求特區政府依法規管操縱或破壞選舉行為，又提及去年有人提議「攬炒35+」，指如個別議員聽完預算案草案的答覆感到不滿意，三讀時投贊成、反對或棄權離席都是行駛議員權利，但去年有關行動是在未有草案前，就計劃意圖組織煽動反對預算案，從而逼特首下台的一連串顛覆行為，認為兩者亦是有明顯分別。

主動提及周四「國家安全教育日」

林鄭在離場前又主動提到周四的「全國國家安全教育日」，指是國安法實施後香港首個「國家安全教育日」，特區政府非常重視，將會舉辦主題座談會，內容將包括政治安全。她說，所有市民及機構都有責任維護國家安全，「港版國安法」亦具體指明要增強市民對國家安全的意識，包括透過政府機關、學校、大學、社會團體及傳媒等，因此今次會有國家安全的專用網頁，以及大量社會宣傳、學校活動等。

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