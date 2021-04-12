北極天氣寒冷，大部份地方被冰雪覆蓋，過往一直缺乏適合條件讓人類居住和發展。但隨着全球暖化，冰雪量逐漸減少，世界列強開始覬覦這片土地上的資源和潛在的商機，成為大國角力的新戰線。

氣候變化帶來最大的意外收穫，可謂幫助開拓北極圈海運航線，降低全球運輸成本。多國正研究開拓穿過北冰洋中心的「跨北極航線」，此線的航行時間不但比俄羅斯掌控的「北方海路」再少一至兩天，還能擺脫俄羅斯的影響力，有力成為比蘇彝士和巴拿馬運河更重要的環球貿易命脈。

除了關乎未來貿易，北極圈資源也十分豐富，石油和天然氣蘊藏量估計也分別為全球開採總量的13%和30%，有「第二個中東」之稱，另有大量黃金和稀土等珍貴的戰略礦物，相信若冰雪量減少，就能更容易地開採和運送。

中國自定「近北極」搞冰上絲路

另外，海底光纖佔了全球逾90%的數據流量，有需要再開拓更高效的網絡。冰量較少的北極圈或可讓光纖電纜貫穿北冰洋海底，降低鋪設網絡的成本；當地寒冷的天氣亦有利建設數據中心，減省冷卻設備。因此，列國近年都積極地在北極圈延伸，確保將來能分一杯羹。

目前最關注北極權益的國家，包括地緣關係密切的八個「北極理事會」成員國，當中俄羅斯軍隊坐擁逾50艘破冰船和強大的雪地步兵團，又有國土覆蓋逾半在北極圈內，被視為最強的極地軍事力量。丹麥、挪威、美國和加拿大近年也增撥資源，提防俄羅斯在極地擴張。

此外，中國即使不是北極理事會成員國，也定義自己為「近北極」國家，積極參與北極事務，目標之一是拓展「冰上絲綢之路」。印度則解釋北極、季後風和喜馬拉雅生態系統有密切關係，草擬了一系列北極政策。

英國《前景》