特首林鄭月娥昨日（12日）提出「疫苗氣泡」概念，要脅市民須接種疫苗才獲放寬一系列防疫措施。食物及衞生局局長陳肇始今早在港台節目表示，希望在「逐步有序」回復常態之下，避免防疫措施「一刀切」，否則相關表列處所重開之時會有很大風險。陳續指，當局仍需與業界商討具體執行細節，惟大原則已定好，整體框架亦已由特首宣佈，意味有關措施不能更改，與業界僅商討執行上的細節。

陳肇始指出，當局只是提供「疫苗氣泡」這一概念予業界，讓有能力執行的食肆有放寬措施的選擇，業界如認為在執行有關措施上存在挑戰，可維持原有措施不變，如最多4人一枱、晚市堂食至10時、員工定期檢測等。陳又認為，有關措施不止適用於食肆與停業處所，醫院、老人院、宗教活動、婚禮等亦同樣適用。陳又繼續「硬銷」接種疫苗的各樣好處，如可保護自己、家人與社會，令整體疫情控制更好，社會可以盡快回復正常等。

獲醫生證明才可豁免接種

被問到市民若因身體狀況而未能接種，會否有一些豁免措施，陳就回應指理解相關情況，惟相關人士日後要有醫生證明解釋他們是不適宜打疫苗。至於市民日後如何向食肆證明已打疫苗，陳指出，除紙本證明外，由創科局所研發的「智方便」流動應用程式亦可以記錄市民接種2劑疫苗的時間與牌子，同時又可以記錄檢測結果，即此應用程式或成日後市民出行必備監察程式，陳呼籲市民盡快下載。

何栢良反對取消免費派樽

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，政府昨日公佈以接種疫苗為基礎的防疫方向值得支持。他認為，措施有足夠誘因吸引市民接種，整體策略屬於「長痛不如短痛」，惟對於有關措施變相懲罰市民，他就表示有保留。

何栢良又表明，不同意政府考慮取消免費派樽檢測的安排，認為若放寬防疫措施，更應鼓勵市民檢測，加強檢測途徑，如增加派樽的港鐵站、更便利市民交樽等。何強調，接種疫苗與檢測相輔相成，在社區未能長期「清零」下，檢測就是「社區安全網」的措施。

陳肇始則指取消免費檢測只屬考慮，強調絕對不是完全不提供檢測，亦會繼續強制檢測，檢測需要收費是其中一個考慮方向。她強調取消免費派樽不是懲罰公眾，但檢測只會令市民在當刻知道自己有無受感染，並不能提供保護力，當局會檢視疫情和接種情況，再敲定做法，呼籲公眾不用擔心。

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