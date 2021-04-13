反修例運動爆發後，一直為反送中運動之在囚者、還柙者、被告、被捕者及傷者提供人道支援的612人道支援基金披露，最新可動用結餘不足以應付4月份開支，冀市民捐款支持。

基金在Facebook發帖指，早前曾經呼籲市民登記網上月捐或定期捐款，並留意基金公佈之可動結餘，令基金戶口毋須累積龐大儲備，感謝市民留意及配合，而截至上月31日，基金可動用結餘為143萬，不足以應付4月份達1,500萬的預算開支，強調需要大家捐款支持。

而據基金公佈的最新財政狀況，由2019年6月成立至今，基金接收捐款共約2.1億，直接為申請人提供之人道支援總額約為1.9億，批出的項目資助則有1,024萬，直接支援21,906人次，包括提供法律費用、借出保釋金、還柙在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等。而若以3月份計，基金籌得捐款總數為641萬，批出款項1,163萬。

基金已將最新財務報告上載至Facebook。

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