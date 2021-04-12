【本報訊】立法會財務委員會昨討論司法機構開支預算環節，建制派何君堯三度指摘律政司長鄭若驊及在席官員不應再以「社會事件」形容反修例運動，甚至要求鄭若驊「定性」為「黑暴」。鄭強調要獨立審視每個事件，指無論如何稱呼，都不會影響任何法律決定。

鄭：稱呼不影響法律工作

鄭若驊與司法機構政務長梁悅賢回應議員提問、如常以「社會事件」形容反修例運動後，何君堯先後三次發言表達不滿，公開炮轟在席官員：「我以後聽到有官員仲喺度講社會事件呢，唔該請你哋官員出門口啊！」又指鄭作為政府的法律顧問，有責任要求19萬公務員日後不能再以「社會事件」形容反修例運動。

鄭若驊則稱，2019年的「事件」很清楚涉及街頭暴力、暴動、非法集結等案件，「至於你點樣去叫佢，其實呢個對我哋喺法律工作係唔會有變」，指律政司最重要按法律辦事。

但何君堯聞言仍拒「收貨」，質疑官員若將反修例運動形容成「社會事件」，「使乜要完善選舉制度？使乜要立《國安法》？」鄭聞言後大笑數聲，重申大家十分清楚2019年發生的是「街頭暴力」，其政治立場亦「好清楚」，「如果議員聽下我其他演講，會好清楚我點樣形容2019年個事件」。