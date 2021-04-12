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睹社運新聞情緒受困　火攻警宿男候判　
官質疑求情：理性就唔會掟汽油彈

45分鐘前
■被告黃錦全（左二）昨認三罪，今日判刑。

【本報訊】六旬退休漢去年3月凌晨向上水已婚警察宿舍投擲三枚汽油彈，導致高級警員的私家車遭熏黑。退休漢當場被捕，並遭警員在其乘坐的單車上搜出鋤頭及載有通渠水的膠樽，昨在區域法院承認蓄意縱火等三罪。辯方求情透露，被告關心香港未來並同情年輕人，前年從社運新聞目睹年輕人與警察衝突，感情緒受困才犯案，又指犯案非為造成人命傷亡。惟法官李慶年質疑：「咁理性就唔會掟汽油彈啦。」案件今天判刑。

被告黃錦全（62歲）承認蓄意縱火、管有腐蝕性物品及管有適合作非法用途工具共三罪。辯方求情時引述被告兩名女兒的求情信，指被告同情年輕人，認為應保護他們，並經常閱讀社運相關新聞，因而感壓力大致失眠，還柙時要接受心理輔導。其間被告明白要管理壓力和情緒，亦接納其行為無法幫助年輕人，承諾不再以暴力達到目的，望法庭輕判。

邵家臻：被告還柙仍照顧囚友

立法會前議員邵家臻及多名區議員亦為被告寫求情信，形容他關心香港未來和下一代的成長環境，被告還柙期間也照顧年輕囚友。

辯方求情時又提到，被告確認宿舍大閘的更亭內無人後才綑綁鐵閘，以免有人在他犯案後追上，強調作案非為製造人命傷亡。法官李慶年聞言謂：「有冇咁理性呢？咁理性就唔會掟汽油彈啦。」

李官又提及一宗抗爭案例，指有年輕舞台設計師前年示威時手持汽油彈，走近警員防線並嘗試燃點不果。辯方指本案不涉人命傷亡，該案例則涉數十名情緒高漲的示威者，情節較本案嚴重。

李官聞言表示本案沒有人命傷亡只是幸運，反問辯方是否認為在露天馬路犯案比在民居附近嚴重，並質疑被告謂：「佢係火嘅主人？佢可以操控火？」又謂：「不理性之中又有理性，我好難拿揑。」李官又說「禍不及妻兒」，質疑被告犯案前有否考慮到警員家屬也會受波及。

向大閘縱火　警座駕受損

案情指去年3月23日凌晨1時許，上水已婚警察宿舍的閉路電視拍到被告踩單車到宿舍閘外，用鐵線綁住大閘後投擲三個已點燃的汽油彈，致高級警員7911的私家車受損。未幾被告再於閘外縱火，然後逃往宿舍外的單車徑。

警員當晚進行反縱火巡邏，目擊被告作案。警員24967接報宿舍遭縱火後制服被告，並以涉嫌縱火罪名拘捕他，被告警誡下稱：「唔掟都掟咗咯，我冇嘢好講。」警方其後在單車徑發現被告的單車，車上有裝着液體的膠樽和鋤頭，被告接受查問時承認樽內裝有通渠水。

控方透露，涉案私家車的車身被熏黑，事後警員需要將該處磨走及重新上漆，索維修費5,000元。案件編號：DCCC587/20

上水已婚警察宿舍汽油彈有意圖而縱火管有腐蝕性物品管有適合作非法用途的工具
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