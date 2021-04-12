【本報訊】六旬退休漢去年3月凌晨向上水已婚警察宿舍投擲三枚汽油彈，導致高級警員的私家車遭熏黑。退休漢當場被捕，並遭警員在其乘坐的單車上搜出鋤頭及載有通渠水的膠樽，昨在區域法院承認蓄意縱火等三罪。辯方求情透露，被告關心香港未來並同情年輕人，前年從社運新聞目睹年輕人與警察衝突，感情緒受困才犯案，又指犯案非為造成人命傷亡。惟法官李慶年質疑：「咁理性就唔會掟汽油彈啦。」案件今天判刑。

被告黃錦全（62歲）承認蓄意縱火、管有腐蝕性物品及管有適合作非法用途工具共三罪。辯方求情時引述被告兩名女兒的求情信，指被告同情年輕人，認為應保護他們，並經常閱讀社運相關新聞，因而感壓力大致失眠，還柙時要接受心理輔導。其間被告明白要管理壓力和情緒，亦接納其行為無法幫助年輕人，承諾不再以暴力達到目的，望法庭輕判。

邵家臻：被告還柙仍照顧囚友

立法會前議員邵家臻及多名區議員亦為被告寫求情信，形容他關心香港未來和下一代的成長環境，被告還柙期間也照顧年輕囚友。

辯方求情時又提到，被告確認宿舍大閘的更亭內無人後才綑綁鐵閘，以免有人在他犯案後追上，強調作案非為製造人命傷亡。法官李慶年聞言謂：「有冇咁理性呢？咁理性就唔會掟汽油彈啦。」

李官又提及一宗抗爭案例，指有年輕舞台設計師前年示威時手持汽油彈，走近警員防線並嘗試燃點不果。辯方指本案不涉人命傷亡，該案例則涉數十名情緒高漲的示威者，情節較本案嚴重。

李官聞言表示本案沒有人命傷亡只是幸運，反問辯方是否認為在露天馬路犯案比在民居附近嚴重，並質疑被告謂：「佢係火嘅主人？佢可以操控火？」又謂：「不理性之中又有理性，我好難拿揑。」李官又說「禍不及妻兒」，質疑被告犯案前有否考慮到警員家屬也會受波及。

向大閘縱火 警座駕受損

案情指去年3月23日凌晨1時許，上水已婚警察宿舍的閉路電視拍到被告踩單車到宿舍閘外，用鐵線綁住大閘後投擲三個已點燃的汽油彈，致高級警員7911的私家車受損。未幾被告再於閘外縱火，然後逃往宿舍外的單車徑。

警員當晚進行反縱火巡邏，目擊被告作案。警員24967接報宿舍遭縱火後制服被告，並以涉嫌縱火罪名拘捕他，被告警誡下稱：「唔掟都掟咗咯，我冇嘢好講。」警方其後在單車徑發現被告的單車，車上有裝着液體的膠樽和鋤頭，被告接受查問時承認樽內裝有通渠水。

控方透露，涉案私家車的車身被熏黑，事後警員需要將該處磨走及重新上漆，索維修費5,000元。案件編號：DCCC587/20