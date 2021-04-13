政府抗疫不力，港人身心俱疲，甚至連捐贈器官的意欲也減少。食物及衞生局回覆立法會特別財委會文件指出，去年新登記中央器官捐贈名冊的人數僅1.3萬人，較前年大減33.4%；更創最少5年來新低。唯一慶幸的是，器官移植手術宗數、輪候移植時間沒有明顯變差，大致與往年相若。

數字顯示，2020年新登記中央名冊人數為13,317人，較2019年的20,001人少33.4%，亦是2016年以來最低。總登記人數則為330,764人。

去年的移植手術宗數則與往年差不多，包括65宗腎臟手術、50宗肝臟手術、10宗心臟手術及8宗肺臟手術。

雖然各項器官的輪候名冊人數繼續增加，但輪候時間沒有大幅延長，腎臟及肺臟去年輪候時間分別為56個月及18.1個月，較前一年增加2個月及3.1個月；肝臟及心臟的輪候時間更分別縮短6.8個月和1.6個月，現時為37個月及24.4個月。

當局表示，會繼續加強推廣器官捐贈，也會增加嘉許捐贈的活動。

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