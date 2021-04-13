16歲男生去年8.31一周年在旺角街頭被捕，被指涉於當晚參與非法集結。男生受查期間聲稱案發時與同學晚飯，及後發訊要求同學「夾口供」。惟同學擔心作假口供，遂向警方道出事實。涉案受查男生遭控以企圖誤導警務人員罪，案件今日在西九龍裁判法庭再訊，男生獲准以自簽2,000元、守行為12個月結案，控方撤銷控罪。

被告為16歲男學生，原本被控一項企圖誤導警務人員罪，控罪指他於去年9月28日在旺角警署接見室3號明知地提供虛假資料，企圖誤導偵緝警10354，即聲稱他於去年8月31日晚上與一名廖姓同學在旺角區晚餐，但事實上被告並沒在上述日期與上述的廖姓人士晚餐。

主任裁判官徐綺薇今指，考慮到被告年紀輕，事後亦有向同學道歉，相信被告只是一時愚蠢犯事，叮囑他以後不要再犯，並批准被告自簽2,000元、守行為12個月，控方撤控。

案情指，去年8.31一周年，警方傍晚於太子站外行動。及至8時多，太子道西及通菜街有非法集結，警方上前驅散示威者，其間有警員追趕被告至花園街後巷，並以非法集結罪名拘捕被告。被告在會面紀錄中自言沒有參與非法集結，當晚是與一名廖姓中學同學食飯。

半個月後，廖同學收到被告的訊息，被告指自己8.31當日被捕，請求廖「夾口供」，向警方訛稱當晚確實與被告一同食飯，並刪除訊息紀錄。

同年10月，廖同學發現未接電話，得知是警方向他確認案發時有否與被告食飯。惟廖同學當日其實身處家中。他因擔心自己會給了假口供，遂與父母商量。其後廖同學在父親陪同下到警署錄口供，自言當晚在家，沒有與被告食飯。

被告在警誡下承認8.31當日自己一人在旺角晚餐，但因擔心被控，並且想盡快了結案件，才會聯絡廖同學。被告事後感到內疚，亦多次向同學道歉。

【案件編號：WKCC763/21】

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