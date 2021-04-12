氣候變化持續之際，衞星圖片顯示俄羅斯正在北極圈地區積極鞏固實力，部署空前軍事力量，並測試最新武器，以確保其北部海岸正開闢一條來往亞洲至歐洲的重要運輸路線。

氣候急速變化，快速清除俄羅斯北部的自然防禦，觸發俄國加速部署軍事力量。太空技術公司Maxar的衞星圖片顯示，俄國正建造用於放置新型高科技武器的地下儲存庫；而在北極圈的「三葉草基地」更被拍到存放米格-31戰鬥機，這是俄國首次將空中軍事力量帶到北極圈。

衞星圖像亦顯示在過去五年，俄羅斯一直在翻新飛機場及三葉草基地。此舉理論上屬於對邊界及海岸線的合法防禦，但美國官員表示關注，認為其用意或屬實質控制更遠的北極地區。美國防部發言人坎貝爾指出，俄國還在擴大空中和沿海防禦導彈系統網絡，以增強在北極關鍵地區的反介入和區域拒止作戰能力。有俄官員亦指出，俄國定期在北極測試高科技武器。

比蘇彝士運河省時一半

俄國在去年3月一份文件揭示對北極圈的目標，包括致力發展「北方海路」（NSR）成「具全球競爭力的國際運輸航道」。NSR在挪威至阿拉斯加之間展開，沿着俄羅斯北部海岸直到北太平洋，對比連接亞洲與歐洲的蘇彝士運河，需時料縮短一半。

在氣候變化下令北極融冰，更有利俄羅斯的計劃。澳洲迪肯大學教授布欽南表示：「在冰變得越來越薄下，令它更有利變成商用運輸航道。」美國官員指，俄國甚至為NSR制訂一些規矩：「他們要求任何在國際海域駛入NSR的船隻，都必須有一名俄羅斯人指揮，甚至試圖要求外國船隻在駛入NSR前，須獲得其許可。」

核魚雷威脅美海岸防衞

另外，該官員表達對俄方的新武器的憂慮，包括海神「波塞冬」（Poseidon）2M39核魚雷。俄總統普京曾要求國防部在2月為其作「關鍵階段」測試，並計劃於今年內展開多個測試。

這魚雷的時速據報高達每小時85公里，射程為1萬公里，並能搭載一枚爆炸量達1億噸的核彈頭。它與鋯石導彈同為普京近年致力發展的新型武器，後者被情報專家形容為「新科技武器、加上高超音速，令別國難以防禦」。報道指，波塞冬可躲過美國海岸防衞，威脅美國沿海城市。

俄國在3月底的北極軍演為三艘可搭載魚雷的核動力潛艇作測試。俄羅斯新聞社報道指，特別為搭載波塞冬核魚雷而研製、世上最長潛艇「別爾哥羅德號」，將於9月完成。

挪威情報部門指，他們把波塞冬評估為「新型核威懾武器的一部份」。雖然它處於測試階段，但屬一個戰略系統，影響力遠遠超出目前進行測試的區域。挪威國營的國防研究所國際關係學教授齊斯克亦指，從俄國的基建開發水平及潛艇測試可見，核魚雷似乎「非常真實」而且成功。他形容：「這絕對是一個可以威懾他國的項目，成為將來的談判籌碼，或是在軍備談判之中使用。」

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