政府帶頭製造「疫苗歧視」，意圖分化堅拒打針的香港人，褫奪他們食宵夜、多人聚餐的權利。但有連鎖餐飲集團拒絕就範，叙福樓集團主席黃傑龍表示，新的防疫措施「只係對老闆有誘因，員工係零誘因」，寧願維持現有堂食及防疫安排，也不會為了多做幾枱生意，強迫員工以至顧客打針。

黃傑龍：對員工零誘因 勞工權益爭取幾十年一下子倒退

黃傑龍受訪時指，雖然支持政府防疫，但不認同以強迫手段達到目的。雖然員工打針換來放寬食肆營業限制很吸引，但只對老闆有利，員工可謂「零誘因」，更可能衍生不必要的勞資糾紛，「如果老闆為咗開多2個鐘，迫員工打針，咁會唔會係剝削勞工權益？爭取咗幾十年，而家一下子倒退哂。」

除了打針，黃傑龍也指，未來也不會強迫顧客必須使用「安心出行」程式，來換取放寬營業限制，「迫人用『安心出行』係冇用，亦唔見得一定好過填紙仔，紙仔起碼有（顧客的）電話號碼，有個機會搵到佢；而家大把人拎個平時唔會用嘅電話去嘟『安心出行』，你所謂通知佢都冇用，佢唔開部手機嚟睇，我唔覺得係有用咗」。

林瑞華拒迫員工打針：如果佢有事 我負唔起咁大責任

而香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦表示，不會要求員工一定要打針，「亦冇辦法迫，條命係佢，如果佢有事，我負唔起咁大責任」。他相信業界不會為求生意額而要員工打針，「唔好話我哋，就算藍店應該都唔會」。他又指，若食肆想放寬限制，或要抽查顧客有否打針，「即係同填紙仔一樣，又係要我哋揹哂上身，政府就得把口話想點就點」。

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