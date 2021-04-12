【本報訊】敢於批評中共的《大紀元時報》，荃灣一間承接其印報工作的印刷廠再遭大肆破壞，四名大漢闖入廠房搗亂，用大鐵鎚扑爛五部電腦螢幕及一部印刷機，得手後逃之夭夭。《大紀元》譴責暴力，指控是「中共邪惡勢力對自由和法制的破壞」；記協亦譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為。

「中共邪惡勢力對法制破壞」

現場為荃灣白田壩街55號華偉工業大廈一間印刷廠，承印《大紀元時報》。昨日凌晨4時許，四名大漢闖入印刷廠內，大肆搗亂破壞，五部電腦螢幕及一部印刷機損毀，四人逞兇後跳上一輛私家車逃去。

根據《大紀元》得到的廠房閉路電視片段顯示，當時廠房內有兩男一女在近門口處傾談，突然間三名大漢闖入，匆忙關上閘門，女子大驚一度捂口，其間站在門口的大漢，收起同黨遞給他的一包東西。另一片段顯示，三名大漢分持大鐵鎚大肆破壞，狂扑印刷機，同時拋灑混凝土塊。警方接報到場調查後，將案列刑事毀壞，荃灣警區反黑組跟進，暫時未有人被捕，正追緝四名在逃人士。

《大紀元》在聲明中譴責暴力，指控是「中共邪惡勢力對自由和法制的破壞」，認為刑毀事件「不僅針對香港大紀元時報，也是針對香港社會的自由媒體，更是對新聞言論自由這些基本社會原則的惡意破壞和攻擊」。記協亦譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，要求有關人士停止暴力行為，亦要求警方嚴肅調查及跟進。

今次是該印刷廠第二次遭到歹徒大肆破壞，前年11月19日清晨，四名蒙面漢趁工人開門送報紙之際，闖入工廠，持棍威脅在場工人，然後淋潑汽油放火，結果焚毀兩台駁紙機及四卷印刷紙，得手後逃去。