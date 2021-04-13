資訊科技界在北京閹割選下，被變為「科技創新界」，日後的科技創新界立法會議員將只由團體票產生，是唯一一個本身由民主派佔據的立法會界別，被改為團體票。此界別的最新選民名單中的組織，不少也與內地有關，現時在資訊科技界逾1.2萬名選民將不能在新的「科技創新界」立法會選舉或選委會選舉中投票。本身是民主派IT界潛在參選人黃浩華直認，民主派和他自己日後的參選難度增加，直言民主派與日後的特首選委會、立法會的關係，將越來越細。

最新選民名單中的組織不少與內地有關

科技創新界的選民基礎有77個團體、公司，包括國家級科研平台的組織，如在本地各間大學的多個「國家重點實驗室」，與創新科技發展密切相關的公營機構，如應科院、科技園、生產力促進局、數碼港公司、多個以「國家」二字為名的工程技術研究中心香港分中心。

根據2020年的選民登記冊，本港有1.2萬名資訊科技界的個人選民，他們在北京閹割選後，將不能再在新的「科技創新界」投票，因為無論立法會和特首選委會，此界別日後只餘團體票。

黃浩華：只可以話民主派嘅空間已變得好細

本來出戰立法會資訊科技界的黃浩華接受《蘋果》訪問時表示，最新「界別選民基礎名單」較他早前預計更不樂觀，坦言日後民主派與這個界別，甚或特首選委和立法會的關係將越來越細。他指，由於距離選委和立法會選舉仍有一段時間，故他只能說對日後會否參選抱慎重考慮態度：「只可以話民主派嘅空間已變得好細。」

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