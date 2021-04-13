土地供應不足，本港劏房問題嚴重。屋宇署現時透過大規模行動、投訴或舉報，針對分間單位的建築違規問題，採取執法行動。署方數字顯示，過去5年，已巡查9,730個分間單位，發現有1,863個分間單位屬違規，但只有514宗檢控個案。單是去年，屋宇署只巡查了1,045個分間單位，創5年新低。署方解釋，巡查數目減少，因接獲的市民舉報個案減少。

發展局回應立法會議員在特別財委會的書面質詢時稱，過去5年，已巡查9,730個分間單位，發現1,863個屬違規建築，並發出1,913宗清拆令，但有關數字未必涉及該年巡查的分間單位。

5年巡近萬單位 僅514宗檢控

不過，值得留意的是，過去5年只有514宗檢控個案，而不論巡查的分間單位數目、提出檢控的宗數亦是創5年新低，署方去年只巡查1,045個分間單位，並提出68宗檢控，定罪個案更只有34宗。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！