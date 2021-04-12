【本報訊】疫苗接種計劃推出僅兩個月，政府即開始籌劃明年疫苗接種計劃。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日表示，完成接種兩劑復必泰（BioNTech）疫苗後，保護率最高、有限期最長，加上其研發的第二代疫苗可以針對新變種病毒，故建議政府加碼購入，「應該策略上最好」。

指科興對群體保護未必高

何指核酸疫苗包括香港現有的復必泰疫苗，不論成效、安全、防變種病毒方面均無得輸，有關藥廠正研發的第二代疫苗，可針對新的南非變種病毒，認為政府應加碼再買第二代復必泰，「應該策略上最好」。

至於國產科興疫苗，何指以接種科興的智利為例，近四成人口已打第一針，但近月確診數字大反彈，相信科興疫苗對群體保護未必很高，但觀乎智利近期確診死亡數字較去年低，相信科興對預防死亡或嚴重感染應有一定效果，但成效程度須待數據分析。

本港亦有訂購的阿斯利康疫苗，何栢良指阿斯利康採用腺病毒載體，歐盟正調查該技術生產的疫苗為何會出現血栓副作用，認為港府毋須考慮再購入以此技術生產的疫苗。何早前曾建議港府與藥廠協商減訂一半。

食衞局局長陳肇始昨於記者會上稱，已開始規劃明年下一輪疫苗接種計劃，正研究採購新一代疫苗，鑑於變種病毒肆虐全球，疫苗對變種病毒的保護力會是選購新疫苗的重要考慮因素。她指本港疫苗接種計劃開始至今，已為市民接種約83萬劑疫苗，當中58萬劑是第一針，25萬劑是第二針。

本周日共有10宗接種疫苗後送院個案，七宗涉及復必泰，三宗涉及科興，其中六人已出院，三人留院觀察。其中一名57歲女子接種復必泰第二劑後，左邊身體感麻痹及高血壓；一名63歲男子接種復必泰第一劑後亦出現左手乏力及感麻痹；一名30歲男子接種復必泰第一劑後左手感到麻痹，三人須留院。