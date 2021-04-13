新選舉制度之下，地區直選大減至20席，由10區以「雙議席單票制」形式選出，當選門檻會較之前採用的「比例代表制」大大提高。有學者相信新票制對規模較大的政黨較有利，小型政黨或獨立人士日後將較難循直選晉身議會。

民主派再戰的意欲不高，民主黨主席羅健熙直言，改制後最大問題是代表選民的直選比例縮減，即使民主派全取直選議席，仍然是少數。

比例代表制令本土勢力亦能取得議席

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，在過往的比例代表制下，新東與新西等大選區，只要獲5%至6%的選票便能當選，故令一些「本土力量」亦能在議會取得議席；改行「雙議席單票制」後，若要取得議席，則至少要30%至40%選票，對小黨而言極為困難，而大黨能取得較多主流支持，料有利他們參選。

他相信新制之下，雖然直選議席大減，但建制派不會混戰，相信會有強而有力的協調機制；而新增的40席選委會將成現任不少建制派轉戰立法會的跑道。

羅健熙：市民意願更無法獲得反映

現任工聯會新西立法會議員麥美娟指，建制派一向在選舉中有競爭，相信不會因為新選制安排而增加競爭，稱會以平常心處理，不太擔心建制派陣營內未能協調參選。

民主黨主席羅健熙則指，選舉制度改變後，直選議席和比例均大幅減少，香港市民的意願將更無法在立法機關得到合比例的反映，稱未來只會令政府施政更不得民心、更易累積民怨，對香港社會未來發展沒有幫助。

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