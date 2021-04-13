政府新防疫措施表面放寬，實則帶頭歧視、分化香港人，尤以要求食肆分開「Clean Zone」及「Dirty Zone」，接待已打針及未打針食客，引發極大爭議。綜合食肆東主、通風系統承建商、醫生專家之言，只要食肆做好現時的防疫工作，及按食環署指示改善好中央通風系統，沒需要再設特別區域；「Clean Zone」不僅難以設置，更不代表該區域可以「自成一角」、全無感染風險。呼吸系統科專科醫生梁子超批評，政府妄想把醫院病房的感染控制方法帶入社區，但食肆根本不可能為「Clean Zone」設獨立換氣系統，變相毫無意義。

事實上，政府早在上月發放指引，要求全港逾1.8萬間食肆，4月30日或之前改善中央通風或冷氣系統，加裝HEPA或UV-C空氣淨化設備，以達到每小時換氣6次或以上的目標。根據食環署前日公佈的詳細指引，只要符合目標，代表短距離空氣傳播武漢肺炎病毒的風險已經大幅減低。而其他受法例599F章規例的處所，例如酒吧、健身室等，則沒有相關的通風規定。

食客共用廁所也會沾病毒

中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，假如餐廳已經遵守通風的規定，則不應被視為高危地方，及細分「Clean Zone」和「Dirty Zone」接待食客。他指出，中、小型餐廳的樓面一般約300呎至400平方呎，沒有房間，若硬要劃出「Clean Zone」，也只能與「Dirty Zone」共用中央通風系統、冷氣。再加上所有顧客都會共用紅外線體溫測量機、酒精搓手液、廁所等公用物件，若這些物件表面帶有武肺病毒，不論顧客屬於甚麼區域，也會沾到病毒並由此傳開。

他認為劃開區域的做法沒有意義，「其實好似以前分開吸煙區同非吸煙區，最多都係有個屏風隔開，但坐附近嘅人會唔會聞到二手煙？個屏風或者隔板而家係唔係會殺到武肺病毒？」他亦指，若中央通風系統有病毒，坐在「Clean Zone」的顧客吸入病毒的機會未必較「Dirty Zone」的人低，只是可能因有抗體而不受感染。

硬劃Clean Zone屬「不可能的任務」

食肆換氣量規定工作小組成員、註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴亦指，原則上只要食肆達到鮮風的換氣量，或安裝空氣淨化機，「當然這個不是百分百，但傳播病毒已經減低了」。

有接近政府的醫學專家承認，要食肆改善通風、分開乾淨與骯髒的餐具處理等，已經非常困難；硬設「Clean Zone」和「Dirty Zone」對中小型食肆來說，卻是基本上不可能的任務。

翻查過往涉及餐廳的小型爆發，專家都認為事涉短距離空氣傳播或接觸傳播，例如K11 Musea「名潮食館」，感染者所坐的位置，主要集中通風量被指較差的地方，意味即使該處被列為「Clean Zone」，病毒也會落在該區域。

感染控制措施應簡單易做

呼吸系統科專科醫生梁子超批評，政府妄想把醫院病房的感染控制方法帶到社區，卻毫不考慮執行上非常複離、困難，徒添混亂。他指，在醫學角度而言，「Clean Zone」應最少有獨立的換氣系統，服務的職員亦不應隨便接觸其他顧客，才能把該區域的感染風險與其他地方隔絕，「但好明顯一般餐廳係冇可能做到呢樣嘢……好似醫院都有『Dirty Team』同『Clean Team』，如果兩條team嘅人一齊食飯，咁就大家都收得工㗎喇！」

他強調，社區的感染控制措施原則是簡單、易做，若牽涉稽查、覆核等工序，效果只會大打折扣。

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