【本報訊】北京高舉「愛國者治港」原則，民主派被排拒參與選舉，建制派亦成為被批鬥對象，大陸法律學者田飛龍繼早前暗批建制派有「忠誠的廢物」，引來建制派不滿後，昨再於訪問指摘建制派內部有「兩面派」，同時拿國家和西方利益，卻不願在政治鬥爭關鍵時刻挺身而出。時事評論員指，就連內地都有「兩面派」，一邊在美生活但一邊鬧美國，認為不應過份關注田言論，因北京也未必想內部鬥爭矛盾公開化。

全國港澳研究會理事田飛龍接受《am730》專訪，繼上月後再次炮轟香港的建制派，直指香港的建制派內部有「兩面派」。他在訪問中重提前年的反修例風波，指可以看到香港是一個不設防的城市，當時除警隊外，幾乎沒有任何權力機構、公務員代表人物真正勇敢站出來，堅持法治的立場、與中央關切的國家主權安全利益站在一起。

劉銳紹：大陸都係咁

他指不論是立法會、法院，甚至政府部門及高官，「兩面派」非常多，他們不敢堅持原則立場，不能夠表現出是一個堅定的愛國者，且無能力完成23條立法，對國家安全造成很大漏洞；又表示中央在回歸初期，側重支持香港已有制度及已有優勢，令以往的「愛國者治港」要求太寬鬆，讓反中亂港勢力進入管治架構，亦令建制派內部出現「兩面派」，他們不願在政治鬥爭挺身而出，又同時拿取國家和西方利益，也有些人欠缺能力、不思進取、不主動作為、不積極履行管治責任，加劇香港社會運動走向更激烈方向。

翻查資料，自北京提出「愛國者治港」原則後，田飛龍多次發聲配合並在報章撰文，包括上月初公開提及「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，結果引來建制派不滿，更與港區人大代表、民建聯葉國謙隔空交火，葉國謙直指有關言論反感，反諷對方是「廢柴學者」，田反指葉國謙沒資格批評他，續指建制派的「政治表現、政治能力」需要檢討。

對於田飛龍接連向同一陣營的「愛國者」進擊，時事評論員劉銳紹不以為然，「係咪有人將內部鬥爭矛盾變成公開衝突？如果最後要阿爺出手先肯收，只會係自己受傷囉」，不諱言外界不需要過份關注田的言論，「佢就係想你理佢，令人以為佢有尚方寶劍，但點定義『兩面派』？呢啲本身好難有定義。」劉銳紹又坦言，內地不乏有人一邊在美國生活一邊鬧美國，如要批判有人同時拿國家和西方利益，「咁大陸都係咁。」