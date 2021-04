雖然武漢肺炎令本港各大圖書館一度關閉,但仍然不減市民閱讀熱情,政治相關書籍的借閱量更有所反彈。根據康樂及文化事務署回覆立法會財委會特別會議的質詢文件,公佈去年公共圖書館十大書籍借閱排行榜,發現成人中文及英文小說類書籍中,英國小說家喬治.歐威爾(George Orwell)諷刺極權主義的《1984》均有上榜。他另一本以寓言故事諷刺蘇聯史太林的著作《動物農莊》,更於英文小說類書籍中,由2019年的第10位飆升至第3位。

金庸亦舒續霸中文小說榜首九位

康文署最新文件顯示去年公共圖書館十大書籍借閱排行榜。在成人中文小說類書籍中,金庸名著《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》繼續居於榜首冠亞軍,與2019年排行榜一樣。不過,去年借閱量則有所減少,2019年《射》借閱量為11,053,而《神》借閱量則為8,755;去年《射》借閱量則為5,156,而《神》則只有3,936,相信是受圖書館停止服務影響。其餘上榜金庸著作包括《倚天屠龍記》及《鹿鼎記》,則分別居於第三及第五位。

亦舒的多本小說亦榜上有名,包括排第四位的《第十一號羅蜜歐》、第六位的《船屋》、第七位的《有限溫存》、第八位的《好好好》以及第九位的《結或不結離或不離》。

《1984》首上中文小說榜

至於排名第十位的,是英國小說家喬治.歐威爾(George Orwell)諷刺極權主義的《1984》,這是他近年來首次上榜,借閱量為2,934。英文版《1984》亦成功攻佔成人英文小說類第九位,借閱量為500,比2019年的943借閱量為少。

《1984》為喬治.歐威爾於1948年的作品,至今出版逾70年。他以當年的年份顛倒為書名,預言1984年的世界將會由「老大哥」操控一切,國民的一舉一動將受監視,描述在極權主義社會下,當人們被剝奪自由、思想受鉗制,將令人性墮落。此書多年來銷量歷久不衰,更被繙譯成60多種語言。香港作家董啟章曾形容,此書將會「準備變成禁書」。

投資書籍搶佔中文非小說榜 旅遊書仍霸逾半位置

而成人中文非小說類書籍方面,往年日本的旅遊書一向為港人至愛,不過去年投資書籍嶄露頭角。冠軍為《財務自由行》,《選股與估值:價值投資的得勝之道》及《80後百萬富翁》則分別居於第五及第七位。其餘上榜的均為各地旅遊書,如京都、九州的旅遊書籍排第二至四位,而有關英倫三島的《英國王:英格蘭.蘇格蘭.威爾士.北愛爾蘭》亦攻佔第六位,或受港人新一輪移民潮帶動而成。

《動物農莊》英文小說榜排名飆升

成人英文小說類榜中,喬治.歐威爾另一著作《動物農莊》亦有上榜,由2019年的第10位飆升至第3位,達到621次借閱。《動物農莊》描寫農莊上的動物群起推翻人類的欺壓統治,以建立平等互愛、自給自足的動物王國,但獲得權力的動物卻逐步將理想家園粉碎。喬治.歐威爾同樣以幽默手法,描寫極權主義國家的階級鬥爭和權力的醜惡。

康文署指,去年香港公共圖書館的中文及英文書籍總借閱次數分別為1,786萬次和520萬次,當中本地出版的中文和英文書籍分別佔832萬次和28萬次。

於2019至20年度,圖書館用於購買書籍的預算開支約為4,500萬,購買香港出版的中文和英文書籍的預算開支,則分別佔1,135萬元及78萬元。康文署續指,預計來年用於購買書籍的開支約為5,000萬,而購買本地出版的中文和英文書籍的預算開支將維持在相若水平。

2020年各類10大書籍龍虎榜

成人中文小說類

1/ 金庸《射鵰英雄傳》

2/ 金庸《神鵰俠侶》

3/ 金庸《倚天屠龍記》

4/ 亦舒《第十一號羅蜜歐》

5/ 金庸《鹿鼎記》

6/ 亦舒《船屋》

7/ 亦舒《有限溫存》

8/ 亦舒《好好好》

9/ 亦舒《結或不結離或不離》

10/ 喬治.歐威爾《1984》

成人中文非小說類

1/ 財務自由行

2/ 大阪.京都

3/ 九州

4/ 九州攻略完全制霸

5/ 選股與估值:價值投資的得勝之道

6/ 英國王:英格蘭.蘇格蘭.威爾士.北愛爾蘭

7/ 80後百萬富翁

8/ 東京近郊攻略完全制霸

9/ 東京食玩買終極天書

10/ 東京

成人英文小說類

1/ The five people you meet in heaven

2/ The next person you meet in heaven

3/ Animal farm: a fairy story

4/ The hobbit, or, There and back again

5/ The Great Gatsby

6/ The time keeper

7/ Murder on the Orient Express

8/ For one more day

9/ Nineteen eighty-four

10/ The fellowship of the ring: being the first part of the lord of the rings [The lord of the rings]

