【本報訊】涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》委員會昨繼續開會，身兼委員會主席的自由黨主席張宇人等建制派均認為，修例容許律政司長自行判斷透過法律程序，將其視作違反誓言或不擁護《基本法》等議員即時停職的權力過大，建議「減辣」。惟政制及內地事務局曾國衞拒讓步，認為修例加設「越級上訴機制」，平衡議員及香港的利益。

多名建制派在會上擔心修例令律政司長權力過大，包括可透過提出訴訟令議員即時停職。謝偉俊質疑，「（修例）係咪有需要咁嚴苛，律政司作一個唔清晰的決定，而導致有咁嚴重的後果？」

曾國衞拒讓步

張宇人指政府已修改選舉方法，未來亦加設資格審查委會：「（修例）仲係咪要去到咁盡？」，認為可否作修訂「令佢（律政司長）把劍唔係立亂掹出嚟？」但曾國衞稱律政司啟動程序要有足夠理據，又指修例加設「越級上訴機制」，已平衡議員及香港的利益。有會上未就該問題發言的建制派議員估計，曾拒絕就擴權問題讓步，是因為有關做法是北京意圖，相信建制派提修訂機會不大。

不過，建制派議員另一「加辣」建議，曾國衞則照單全收。謝偉俊指，人大早前就《基本法》104條的解釋列明，未合法有效宣誓或者拒宣誓人士，不得就任相應公職，也不得行使職權及享受待遇，認為政府今次修例未有列明宣誓無效議員會即時被停發薪津，有違人大決定。

曾稱完全感受到議員對停職議員停止發放薪津「有個睇法」，強調會「實事求是返去再睇睇」。會後與曾國衞、鄧忍光等官員密斟的張宇人接受本報查詢時指，相信政府將加入違反誓言的立法會議員和區議員的停發薪津安排，「因為呢個唔牴觸人大的解釋」。