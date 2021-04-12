【本報訊】民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權案，先後只有11人成功申請保釋候訊。高院昨處理岑子杰的保釋申請。國安法指定法官杜麗冰聽罷雙方陳詞後，基於沒有信心岑不會繼續作出危害國家安全的行為，拒絕其保釋申請，書面理由押後頒下。岑子杰須繼續還柙至5月31日案件再提訊。

毛孟靜申請明天審

律政司昨由副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪代表，岑子杰續由資深大律師潘熙代表。岑看來精神不錯，旁聽席有人向他揮手，他向各人點頭打招呼，並跟律師團簡單商議。旁聽人士除了「阿牛」曾健成、梁國雄妻子陳寶瑩、社民連主席黃浩銘，亦有兩名年幼姊弟。岑不時望向與梁國雄同月同日生日的女孩方向，笑意盈盈。

岑昨申請保釋被拒後，步入囚室前，旁聽支持者高呼：「撐住呀！Jimmy加油！」岑亦高舉右手回應謂：「手足加油！香港人加油！」在場保安連忙高舉雙手勸眾人離開。

同案47人中，至今僅11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。其餘被告除岑子杰外，有五人亦已向高院申請保釋，當中除子見、尹兆堅、鍾錦麟、梁國雄申請被拒，餘下毛孟靜的申請將於明天審理。

案件編號：HCCP135/21