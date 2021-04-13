閹割香港選舉制度的綜合條例草案今日（13日）已獲行會通過，並會在明日（14日）向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀。未來的立法會地區直選減至只有20席，全港將會劃分為10個大選區，新界佔5區、九龍佔3區、港島及離島佔2區。未來的地區直選將改為採用雙議席單票制，由每個選區選出2名直選議員，屆時地方選區選民手中將會只有1票。

10個大選區當中，包括新5大選區，其中新界將擁有最多選區，一共有5個，包括新界北（北區及元朗區西北部）、新界西北（屯門區及元朗東南部）、新界東北（大埔區及沙田區西部）、新界東南（西貢區及沙田區東部），以及新界西南（葵青區及荃灣區）；而九龍則劃分為3個選區，包括九龍東（觀塘區及黃大仙區東南部）、九龍中（九龍城區及黃大仙區西北部），以及九龍西（油尖旺區及深水埗區）；而港島與離島將合共被劃分為2個選區，分別為香港島西（中西區、南區及離島區）及香港島東（東區及灣仔區）。

在新選制下，地區直選將採用雙議席單票制，每個選區選出2名直選議員，由得票最多的2名候選人當選。參選人要獲當區100至200名選民提名，並獲特首選委會5個界別、每界別2至4名選委提名，亦須通過資格審查委員會審查方可入閘。

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