【本報訊】港鐵東鐵綫新訊號系統及新9卡車自2月初投入服務後，被揭工程車曾出現多宗「假衝燈」、系統誤判列車距離等事故。立法會文件顯示，截至2月28日，即系統啟用後的一個月內，已有13宗與新訊號系統相關，導致八分鐘或以上服務延誤的事故，其中兩宗更造成逾30分鐘的延誤，港鐵須按票價調整機制共罰款200萬元。

兩宗延誤逾30分鐘

運房局回覆立會特別財委會文件提及，截止2月28日，東鐵綫新訊號系統一共發生13宗服務延誤長達八分鐘或以上的事故，當中兩宗更分別延誤長達32及34分鐘。港鐵須按價調整機制的「服務表現安排」，就每宗個案罰款100萬元，即合共200萬元。運房局稱，延誤原因是訊號系統或有關列車運作不暢順，鐵路安全沒受事故影響，港鐵已按既定程序向政府部門呈報所有個案。

新系統原定去年9月啟用，因入錯綫等問題，最終延遲近五個月啟用。運房局亦在特別財委會文件稱，東鐵綫新訊號系統安裝工程合約涉8.5億元，因安裝工程仍在進行，港鐵按合約視乎相關工程進度，而處理實際支付予承建商的金額。據政府及港鐵公司簽訂的沙中綫委託協議，如確立港鐵因未能履行協議中的責任，導致政府有損失，政府可按委託協議條款向港鐵追討賠償。

至於沙中綫過海段能否維持明年第一季通車，局方稱路政署及港鐵現正評估有關影響，並研究追回可行的追回進度措施，暫未能估算延遲啟用系統對通車造成的實際延誤及相關經濟損失。