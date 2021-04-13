林鄭月娥昨日（12日 ）公佈新一輪防疫新措施，新措施列出一系列打針「誘因」逼市民打針，惟未顧及仍未獲安排接種疫苗的30歲以下人士；死不封關的林鄭更宣佈向內地全面「開關」，讓居內地非香港居民可毋須打針及檢疫14天已可來港，但同時主動要求港人入境新加坡須接種疫苗。林鄭今早出席行會前見記者被追問時，再重申接種疫苗有好處，更形容自己接種科興疫苗後一直沒有不適，更「越做越精神」，故推出「誘因」鼓勵市民接種疫苗，揚言若「誘因」仍不夠，政府會提出更多「誘因」鼓勵接種，令社會恢復正常。

林鄭月娥指，現時全球抗疫新方向是靠疫苗接種，並引述世衞指全球已有7億多人接種，屬重要抗疫措施，看不到香港為甚麼需要例外。她又指兩種正接種的疫苗有效及有品質，但在2月底開打以來，由於各種原因，令市民有猶豫，但以科學數據來看，自己接種科興疫苗以來，一直沒有不適，且「越做越精神」，說明接種疫苗有好處，「打一定好過唔打」。

她重申專家指打疫苗的效益多於風險，但網上有很多假消息傳播致市民有猶豫，政府聽到意見認為要給予具體誘因，而最大誘因是保護自己及家人，不過接種率裹足不前，令社會發出強烈訴求要政府提供具體誘因，故昨日宣佈一系列措施，聲稱看到今日有數份報章社評仍指不足夠，需要加大誘因。林鄭稱，如現時提供的「誘因」仍不夠，政府會提出「更多及更好誘因」鼓勵打針，令社會恢復正常。

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