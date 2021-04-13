北京為了壟斷特首選委會的各個專業界別，不但將部份專業界別的一半選委議席，改為由當然委員、提名方法產生，即使餘下一半由選舉產生，選民基礎亦由個人票改為團體票，令專業界別的選民日後絕迹於選委會。其中在法律界，15席由選舉產生的議席，選民不再是律師、大律師，而是與內地、建制派關係密切、由建制派成員「揸旗」的組織。

民主派在法律界選委會全取30席，已成歷史。全國人大常委將以往法律界30席的選委產生辦法改頭換面，包括9席在中國法學會香港理事中提名產生，6席為「當然成員」，即基本法委員會香港委員，換言之陳弘毅及梁美芬已穩佔一席。另有15席由選舉產生，但這15席其實是由30個以建制派佔多的法律組織／團體選出。

政府公佈30個負責產生15名法律界選委的的組織，除了大律師公會、香港律師會外，其餘大部份均為與內地關係密切、具建制派色彩的法律界組織，包括中國委託公証人協會有限公司、中國國際經濟貿易仲裁委員會香港仲裁中心、中國海事仲裁委員會香港仲裁中心、香港中國企業協會法律專業委員會、香港與內地法律專業聯合會有限公司、華南香港國際仲裁院、由全國人大代表陳曼琪「揸旗」的香港中小型律師行協會、由全國政協胡漢清擔任主任的香港基本法研究中心及以馬恩國「馳名」的香港法學交流基金會有限公司。

飲食界取消個人票 民主派難再在立法會搶灘

以往由個人票和團體票產生的飲食界，無論選委和日後的立法會議員均取消所有個人票，僅保留業界的團體票。日後食肆要在飲食界投票，除了要是食物業牌照的持有人，更要有權在香港餐務管理協會、現代管理飲食專業協會有限公司的董事會、香港飲食業聯會總會董事會有表決權，門檻大大增加，勢令於2019年開始登記成為飲食界的大批黃店食肆，被剔出選民資格。

去年原定參選飲食界立法會選舉的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華接受《蘋果》查詢時指，飲食界對北京「完善」香港選舉制度氣氛較冷淡，料未來氣氛會持續，難再重回2019年的高峯時期。他認為，政府此舉明顯反映其根本不了解飲食界運作，強調業界內的持牌人可選擇以個人名義登記或公司名義登記，兩者同屬業界代表，「咁點解你淨係取消個人票，又唔取消團體票呢？」

翻查資料，去年民主派銳意搶佔多個立法會功能組別，其中飲食界的選民登記數字由前年的4,400多人，急升至去年的近8,000人，增幅達8成，惟政府今卻公佈取消業界的個人票，林坦言或會影響小店的個人票，因為要更改相關資料，改為團體票或需時幾個月，未必趕得及當局目標在6月完成選民登記工作，又認為今次的改制令未來立法會選舉認受性大減。

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