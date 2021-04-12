【本報訊】屬還柙人士指定小食之一的M&M’s 40克裝牛奶朱古力和花生朱古力早前停產，一度令不少還柙人士親友為符合懲教署規格而四處張羅。懲教署延至昨日終更新「認可交來物品」表格，容許親友送贈現時市面有售的M&M’s 37克裝。

送贈數量不變

懲教署昨更新還押人士「認可交來物品」表格中的小食名單，原先M&M’s 40克裝牛奶和花生朱古力現改為37克裝，送贈數量不變。其他市面上仍難以採購的華園魚皮花生94克裝及時興隆魷魚絲7克裝，重量要求則維持不變。

囚權組織石牆花創辦人、立法會前議員邵家臻指，懲教署總算順應民意更新規格，令親友不用再苦尋40克裝M&M’s朱古力。不過他稱，由於不少親友早前已購入一定數量的40克裝，希望署方設寬限期，容許親友送贈其中一款予還柙者。

懲教署的「認可交來物品」清單規定嚴格，翻查資料，除M&M’s外，牙膏亦只曾接受兩支50克裝或一支100克裝，其中100克裝一般只屬贈品，早前改為接收市面較易購買的250克裝。

另外，「祝君早安」毛巾必須具指定條碼「AA0008BY」厚度才算合格，寫上「祝君安好」亦被拒收。本報已就事件向懲教署查詢，截稿前未獲回覆。