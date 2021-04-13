武漢肺炎疫情持續逾一年，多區街市都曾出現爆疫情況，食環署於立法會特別財委會文件中提及，全年度因應街市防疫措施，推算所用款項共涉1,117萬元，包括增設手提或坐地式體溫探測儀等。另外，自去年10月推出在公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，署方指於申請期內共收到3,555宗申請，佔預期檔戶約30%，反應冷淡。

斥近600萬增設體溫探測儀

文件指出，2020至21年度，因應街市防疫措施，推算所用款項共涉1,117萬元，當中597萬元用作增設手提或坐地式體溫探測儀為進入街市人士量度體溫、196萬元用作增設移動式水冷空調機，以加強空氣流通；另有132萬元用於在公用地方及設施噴灑抗菌塗層，51萬元用作在街市廁所增設廁板消毒液等。

另外，食環署去年10月推出在公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，署方指於申請期內共收到3,555宗申請，3,542宗（99.6%）申請獲原則上批准，當中2,724宗申請已獲發放資助，料涉及1,362萬元，申請數目與政府當時預計約1.2萬個食環署街市及熟食檔租戶受惠相去甚遠，只有約30%檔戶選擇參與計劃；而用於教育街市檔戶或宣傳安裝相關系統的開支料約為18萬元。

10個街市僅1檔設電子付款系統

文件又羅列各區街市安裝最少一種電子付款系統的攤檔數目，有10個街市僅1檔有安裝最少一種電子付款系統，包括觀塘區觀塘碼頭熟食市場、油塘四山街熟食市場、葵順街熟食市場和旺角熟食巿場等，而觀塘東源街熟食市場更完全沒有攤檔安裝電子付款系統。

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