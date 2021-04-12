【本報訊】阿布泰國生活百貨上周四遭海關選擇性執法，扣起逾百萬元貨品並拘捕男董事，引發全城爆買，市民亦自發檢舉，連日在多間連鎖店發現多款未貼警告字句產品，舉報約160宗。本報昨再巡視多區商店，發現無警告字句產品繼續賣，海關仍沒行動。

海關接160宗舉報

記者昨巡視發現，秀茂坪商場日本城有一款洗衣液沒貼警告字句出售；何文田價真棧有六款產品沒貼警告標籤出售，包括兩款柔順劑、兩款洗衣液、一款沐浴露及一款漂白水。

海關前晚深夜指接獲約百宗舉報，惟無透露涉事店舖名稱及地區，記者昨追問後，海關指4月9日至前日接獲約160宗舉報，涉及店舖包括連鎖和個別零售店，部份舉報涉食品，不屬相關法例規管，正跟進其餘舉報，如發現違規會執法。

民主黨經濟及消費者權益政策小組召集人袁海文質疑執法公平性，海關要求產品貼中英警告字句，執法卻不統一，易令消費者混亂，「有啲得有啲唔得，冇貼label又唔拉，係咪代表安全？」小組將去信海關，查詢相關舉報跟進情況。

此外，有連鎖店補鑊重貼標籤後，多款商品標籤上中英文警告字句竟一式一樣。大律師陸偉雄指，貨品上原有警告字眼，內容根據當地法例訂定，運港售賣只須滿足香港法例，故新貼上的中英文標籤未必需與原有警告相同。但他強調，即使法例沒明文規定，商人道德上有責任在標籤列出所有產品風險，保障顧客。