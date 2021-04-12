【本報訊】本港疫苗接種計劃推出至今一個多月，只有83萬多人打針，僅佔全港11%人口。為向中央「交差」，特首林鄭月娥昨宣佈推出「疫苗氣泡」計劃，市民不論外出食飯、酒吧飲酒、醫院探訪以至外遊，接種疫苗成為必要條件，林鄭不諱言要盡快推動疫苗接種，「提供誘因嘅同時，都要佢（市民）覺得唔接種都有後果！」多個界別斥林鄭逼全民打針，是漠視生命，有市民更形容此舉猶如黑社會勒索，徒添反感。

林鄭昨公佈現行防疫措施會延長多14天至4月28日。她直指香港疫苗接種率不理想，宣佈推出疫苗氣泡計劃，提供多項誘因接種疫苗。其中餐飲處所，若所有員工已接種第一劑疫苗和所有顧客使用「安心出行」，食肆可放寬營業限制；若所有員工和顧客完成接種兩劑疫苗和14日後讓抗體產生，食肆更可在指定區域進一步放寬營業限制。

至於酒吧、卡拉OK、麻雀館等六類關閉處所，如所有員工及顧客已接種疫苗及用安心出行，即可有限度營業。林鄭又指將「非常例外咁」，額外提供多一期防疫抗疫基金津貼予該六類處所營運者，料將動用四億元應急款項。

按照疫苗氣泡概念制訂的放寬措施還包括院舍探訪、宗教活動、婚禮、公司周年會議等人數或場地的限制及本地遊等，林鄭稱，相關政策局將與業界聯繫，稍後公佈具體細節。

飲食業斥漠視從業員安全

林鄭稱新措施最快4月29日實施。被問到如不按照新措施規定，現行餐飲處所的防疫規定是否仍有效，林鄭稱：「食肆唔想放寬，現時措施完全適用，唔會改變舊有措施。」

完成兩劑疫苗接種的市民亦可參加「旅遊氣泡」，林鄭指，現時本港正與新加坡商討重啟旅遊氣泡計劃，直言要求離港入境新加坡的人士須接種疫苗，「係我哋嘅要求嚟，唔係新加坡嘅要求，因為我哋提供誘因，嘻！因為要香港市民接種疫苗」。

她更不諱言要盡快推動疫苗接種，「我哋要提供誘因，但提供誘因嘅同時，都要佢覺得唔接種都有後果！」惟她強調當局將繼續封區、突擊檢測等執法行動。

已完成接種疫苗的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，業界早已預料政府有此一着，只能肉隨砧板上，「中國大陸嗰套要全香港人合法被監控嘅日子，已經來臨」。他批評政府不單將業界生存空間當籌碼，更漠視從業員安全，「如果醫生唔建議打，你叫員工搵條命嚟博？定係我要炒咗佢」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，雖然新措施提供接種疫苗的誘因，但不應該讓不想打針的人感到不公及被忽視，他以治病為例，不論病人有否打針，醫生都會治療，「唔會因為你冇打針我就唔醫你，或者你唔打針個待遇會差啲」。30歲以下人士暫未能打針，「呢班人形同被年齡歧視」。

市民轟政府如黑社會勒索

民主黨醫療衞生政策副發言人袁海文批評新防疫政策反智，「科學理據欠缺，疫苗有效度都係好唔同，佢咁樣做，我覺得係為咗夾硬提供誘因，整啲咁嘅措施」。他認為有關誘因並不吸引，反令市民更抗拒接種疫苗，「好多人對疫苗都係wait and see，政府咁做，只會加劇呢啲狀態，而唔係減少」。

有市民表示，不會為有更多人聚餐而接種疫苗，批評政府猶如「勒索」，「好似黑社會，你夾硬嚟，只不過人哋會更加反感，咁你想點，係咪我一定要打你先畀我哋出街，係咪遲啲唔打就禁足呢？」