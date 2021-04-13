美食車先導計劃兩度延長至明年2月2日，但3架美食車已率先退出。商經局最新文件顯示，所有美食車合共總收入由2017開業年至今，僅錄5,200萬元，其中去年僅佔126萬元；今年初更僅賺28萬港元。當中一部車更自開業至今總共賺得不足100萬元。儘管收入少，車主又心淡，局方本年度依然會預留369萬港元營運計劃。

根據商經局提交立法會財委會的最新數字，15部美食車的總收入，由2017年起的2,117萬元按年下滑，兩年後跌千萬至1,027萬元，再於去年跌至僅126萬元。今年截至今年2月底，收入有28萬港元。3部美食車先後於前年12月、去年2月及今年2月交還牌照。但剩餘仍可隨時開車營運的12架，以本月為例即使遇上復活節長假，仍只有5架車繼續於迪士尼和西九文化區藝術公園兩個地點營運。

僅一美食車賺逾500萬元

文件又指，截至今年2月底，4年間只得1部車賺逾500萬元，但有一部則在期內只賺過少於100萬元。 文件另提及，2019年及20年分別因社會事件及疫情，導致營運日數減少，分別只能在35%及15%日子開業，故影響生意。

2017年2月展開的美食車先導計劃，由15架車作開荒牛，率先在兩大樂園、西九文化區、黃大仙廣場等試行。今日車少營業點少，政府仍執意延長已4年長「先導計劃」至明年2月2日，局方指2021至22年依然會預留369萬港元，包括支薪予高級行政主任、衞生督察及營運開支等。局方又指會延長政府場地租金寛減75%至今年9月；海洋公園則會減3成至6月，而受歡迎營業點迪士尼樂園的2成減租則於上月完成。

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