新界套丁問題嚴重，發展局向立法會提交文件顯示，過去3年政府接獲原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字共有1,194宗，但單是去年就已有608宗，按年急增4倍；去年涉嫌套丁的投訴和轉介個案中更以元朗最多，有多達590宗。

發展局回應立法會議員在特別財委會的書面質詢時稱，自丁屋政策在1972年實施以來，截至去年12月31日，共批出44,392間丁屋。

而過去3年，共接獲4,339宗丁屋申請，並批准1,673宗，當中以元朗區最多，分別有1,694及582宗。不過，當局亦拒絕2,462宗丁屋申請，其中元朗亦佔1,157宗，佔整體近47%。

而截至去年12月底，有7,113宗正在處理的丁屋建屋申請，有待處理的申請則有4,981宗，當中2,715宗涉及以私人協約方式及換地方式申請政府土地興建丁屋。

涉及套丁的投訴和轉介數字亦急增。當局數字顯示，過去3年政府接獲有關原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字共有1,194宗，單是去年就已有608宗，當中更以元朗接獲個案佔最多，有多達590宗。而去年政府接獲涉及套丁的投訴和轉介數字更按年急增4倍。

丁屋僭建過去3年僅444宗檢控

此外，新界丁屋僭建問題多年未解決，根據新界豁免管制屋宇僭建物的加強執法策略，屋宇署一直在逐條鄉村勘察，辨識違例情況嚴重和對樓宇安全具較高潛在風險的僭建物。2021年屋宇署目標巡查的鄉村共36條，其中元朗就已經佔7條，比例屬最多。

屋宇署數字亦顯示，全港獲核准的認可鄉村共有642條，但截至去年底，屋宇署只巡查了260條鄉村。而過去3年，屋宇署就新界丁屋僭建物的執法行動中，共發出2,042次清拆令，當中以元朗佔最多有717清拆令，其次為大埔。但署方數字顯示，當中只有1,149宗個案已糾正違規之處，而檢控個案更只有444宗。

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