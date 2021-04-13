Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，及後遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，自言被制服時遭警員施襲。案件踏入第4天審訊，為警方辯護的律政司代表已盤問李小龍逾12小時，法官李樹旭多次提醒不能無限期盤問。李在盤問下強調：「我會永世難忘㗎嗰刻！我隻手俾警察扯開咗，想擰轉臉望時，見到大腳印一嘢踩落我頭上。」他更反問：「咁嘅情景點會模糊、點會唔記得呀？」惟李在盤問下更正謂警員是用膝蓋壓著他的頭，為口誤向法庭致歉。

李在盤問下同意，當時鋁梯觸碰到便衣執勤的潘姓督察後，潘移向他的方向，他則後退避開。此時一名白衣軍裝警員同時移向他。李否認清楚聽見警員曾指控他襲警，稱：「我聽到X你老母，然後我呆咗，之後話襲警就衝埋嚟，（襲警）嗰兩個字冇深刻印象、唔太清楚記得。」李昨憶述這句話時，曾指當時無故遭警員用粗言指罵，令他更加不確定對方是否警察。

李又供稱，當時曾向警員展示手上的鋁梯，亦曾拍著同行攝影師的肩膊，表示自己正進行採訪，攝影師亦轉身拍攝李和警員周旋的畫面。李又補充指，自己身為新聞台工程師，不會在進行直播期間做出襲警或拒捕等犯法行為。

律政司一方指出，李被制服時因雙手護頭而未能留意周邊環境，故較難記起被制服時的反應。李隨即反駁謂「唔困難㗎」，又指對警員拉扯他右邊手腳後的情景印象深刻：「我會永世難忘㗎嗰刻！我隻手俾警察扯開咗，想擰轉臉望時，見到大腳印一嘢踩落我頭上。」李又反問：「咁嘅情景點會模糊、點會唔記得呀？」

惟律政司指出，李的證人供詞中只提及被警員用膝壓頭，與庭上證供不一。李翻看供詞，同意當時是遭警員用膝蓋「鋤頭」而非用腳掌踩，自言是出於口誤，並向法庭致歉。李又同意庭上播放的片段均未能證明警員曾施襲，惟他強調：「呢段片角度冇影到，唔代表冇。」

盤問期間，法官多次反對律政司的提問，例如李曾多次表示被制服時從無掙扎，律政司今再問及李是否同意在地上掙扎時加重了自己傷勢。法官認為這應是醫生的判斷，又指醫療報告已顯示李的傷勢，故不應由證人評論。

律政司又問李認為警員制服時的行為是否合法，再被法官阻止，指問題不應由證人回答，合法與否應由法庭裁定，否則別人會認為法官失職。

案件下午續審。

【案件編號:DCPI1635/19】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！