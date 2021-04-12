【7.28上環暴動案】

【本報訊】前年7月28日，示威者與警方在上環爆發衝突，當中23人控暴動案件續審。其中一名被告被指當日襲擊警務處前處長鄧竟成之子、現為總督察的鄧智兆。鄧智兆昨出庭作供，主控問他是否知道當日示威者舉起向外反的雨傘的作用，鄧稱可接住催淚彈防止落地。辯方大狀聞言反對，指鄧的證供純屬猜測，有大狀謂：「如果佢做過示威者、喺前線舉過遮就話啫。」

鄧智兆案中負責控制本案第15被告莫卓煇（33歲）。鄧當日以速龍小隊裝束到西區警署附近執勤，當晚7時後向東掃蕩。控方播放片段，要求鄧認出片中示威者的行為，如有人踢垃圾桶、持棍狀物及拍打木板等。主控稱有人在人群中舉手似是指揮，又有人傳三角交通錐堵路，並問鄧當時是否有同樣觀察。

辯方：佢舉過遮就話啫

主控問當時是否有示威者拾起催淚彈回擲警方；是否有人舉起向外反的雨傘，並問鄧以他的經驗，向外反的雨傘有何作用。鄧稱認為向外反雨傘就像一個兜，使射出的催淚彈頭不易落地，催淚煙就不會在地面而是在雨傘上揮發，「對佢哋嘅影響會最細」。

辯方大律師石書銘反對鄧的證供，指鄧的講法全屬揣測；主控則指鄧是根據現場情況描述。石大狀不同意，「如果佢做過示威者、喺前線舉過遮就話啫」，並反對鄧將純屬猜測的言論如事實般陳述。法官陳仲衡反駁：「使乜做過示威者呀，你呢啲咩反對嚟㗎？」鄧續解釋，當時看見示威者防線中，無論正常開啟或向外反的雨傘都有擋住發射的催淚彈，令彈頭未能入到人群。主控繼續跟進雨傘問題，鄧回應：「再講落去就係我做教官嘅經驗，唔係因見到嚿煙。」陳官亦問主控：「使唔使喺呢個範疇問得咁細緻？」

莫卓煇與其餘23人被控前年7月28日在德輔道西近皇后街暴動，莫另被控於宜必思酒店外襲擊鄧智兆。審訊今續。案件編號：DCCC871/19