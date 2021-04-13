近日就M+博物館藏品問題被建制派猛烈抨擊的西九文化區，再有高層離任。有報道指，2017年加入西九文化區擔任表演藝術總監的方美昂（Alison Friedman），日前在私人Facebook貼出即將出任美國北卡羅萊納大學教堂山分校「表演藝術行政及藝術總監」的消息，該校日前亦在其網站公佈相關消息，指方美昂將於今年10月上任。

西九文化區管理局覆回指，西九表演藝術總監方美昂將於今年7月1日正式離任。管理局尊重方的決定，感謝她過去3年多為管理局作出的貢獻，祝願她今後一切順利。局方指，將會先檢視表演藝術部門的運作需要，再考慮藝術總監一職的招聘事宜。

甫上任惹汪明荃不滿

方美昂於2017年10月加入西九文化區管理局，擔任表演藝術總監，帶領表演藝術處的舞蹈、戲劇、戲曲、音樂和戶外，及教育及拓展等團隊。她上任不久，曾惹來八和會館主席汪明荃不滿，指她事前不知新聘總監會一併領導戲曲，對安排感不滿，更直指西九管理層背棄承諾，未為戲曲安排獨立藝術總監，亦質疑方美昂沒有戲曲背景和經驗。

報道指，方美昂昨日（12日）於個人Facebook貼出美國北卡羅萊納大學教堂山分校新聞稿，公佈其新動向，亦感謝西九文化區團隊的愛護和欣賞，又指感到難離難捨。她又形容過去20年於中國和香港工作，離鄉別井多時，指今次終於「回家」。

方美昂2010年創立文化交流機構「乒乓策劃」

根據美國北卡羅萊納大學教堂山分校在網站的公告，方將出任分校「表演藝術行政及藝術總監」一職，並將於今年10月履新。方曾擔任國際最大表演藝術聯盟之一國際演藝協會的董事局成員，精通普通話，02至03年曾到北京大學歷史系和北京舞蹈學院擔任訪問學人，並於2010年創立了文化交流機構「乒乓策劃」。

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