【本報訊】港台節目連番遭批鬥或抽起，記者亦成為被狙擊對象。《The Pulse》主持唐若韞去年訪問世衞官員「是否會重新考慮台灣的會員資格」後，屢次被親中人士針對抹黑。據悉，唐若韞疑不堪壓力請辭，將在本周內離職，而港台本月收到通訊局查問關於世衞事件的投訴，有港台中人形容情況「殺到埋身」。

《The Pulse》主持唐若韞去年訪問世衞助理總幹事布魯斯．艾爾沃德（Bruce Aylward）「是否會重新考慮台灣的會員資格」後，成為親中勢力批鬥目標，一直受壓至今。綜合港台消息指，唐若韞因受親中團體接連狙擊，承受巨大壓力，在復活節前請辭，並將於本周內離職，意味是「賠錢走人」。

另有消息指，港台本月收到通訊局關於世衞事件的投訴，港台需要就此回應。有港台中人形容，事件有如「殺到埋身」。唐已刪去Twitter所有帖文。唐離職消息昨傳開，不少同事均感驚訝。港台回覆指，對同事的離任安排不作評論。

唐若韞長時間遭親中勢力針對及抹黑，在世衞訪問後，唐若韞個人資料去年被放上起底網站「香港解密」，標籤她是「公然煽惑台獨」的「禍港黑記」。親中網媒「點新聞」今年2月涉抹黑唐去年免費入住文華東方酒店豪華套房，唐解釋是因此前因服務問題投訴而獲得的補償。

拍新疆人權紀錄片獲獎

唐曾任職《明報》和美聯社，曾拍攝紀錄片《在不存在的監獄裏》，探討新疆逾百萬名維吾爾人和其他穆斯林被關押情況。該片2019年3月分三集播出，去年獲人權新聞獎紀錄片優異獎，最新亦獲提名為威尼斯電視獎最佳新聞節目。

港台屢被建制狙擊，惟港台回覆立法會時透露，過去三個財政年度，港台電台及電視節目經信函、電郵及電話等共收到約10.4萬宗「表揚」，「投訴」僅約三萬宗。而港台電視部製作的公共事務及綜合電視節目，2018/19年度僅收到31宗投訴，至反送中運動後投訴即急增，19/20年度有近1.5萬宗、20/21年度（至2月28日）有544宗。