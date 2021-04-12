【本報訊】林鄭政府力谷港人打針，同時優待內地同胞。港府進一步放寬入境限制，豁免本地居民檢疫的「回港易」計劃本月底起將由廣東省擴展至其他內地省市，下月中起，香港居民以外的內地人士更可透過「來港易」計劃來港，同樣毋須14天強檢和接種疫苗。

特首林鄭月娥表示，本月底開始，港人回港易計劃將由廣東省擴至內地其他省市，有關港人無論經陸路海路或由機場入境，均可免除14天檢疫。而早前已有12萬人次用回港易返港。

探親旅遊均可入境

此外，本港下月中增設來港易，居內地人士可透過來港易來港，同樣免檢疫。兩個計劃的人士毋須符合接種要求，只需持陰性核酸檢測的證明。林鄭解釋，「因為內地感染非常低，基本上係清零」。翻查資料，內地前日新增16宗武漢肺炎個案，其中雲南再出現兩宗本土病例，其他為輸入個案。

至於來港易配額，林鄭稱要視乎本港能力，而目前回港易配額未用盡，深圳灣口岸和港珠澳大橋共5,000個配額，「一半都用不到」，相信有一定空間吸納廣東省以外的港人，至於會容許哪些內地人來港，林鄭指計劃不會規限來港的內地人是公幹、探親或旅遊等；而內地人來港都需在內地申請簽證，這方面是由內地決定。

林鄭又指，已得到廣東省政府同意，已完成兩劑疫苗接種及相隔14日的跨境貨車司機，病毒強制檢測可由每日一檢改為三日一檢，本周內開始實施，林鄭更指：「甚至往後可以更加寬鬆，呢啲都可以諗。」運房局長陳帆指，目前有逾1.1萬名合資格中港貨運司機，最新數字顯示約有7,000多名屬「活躍司機」，截至昨日約有逾九成「活躍司機」已接種首劑疫苗，當中有約5,300多人更已接種兩劑疫苗。