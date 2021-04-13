沿用近50年、公務員子女獲享的「本地教育津貼」，將擴大適用範圍至內地，並會易名為「內地及本地教育津貼」，合資格公務員可就其內地就讀中、小學的子女申領教育津貼，每個學年津貼上限由29,925元至46,313元不等，料今年內落實。公務員事務局估計，每年約有200宗相關申請，額外開支涉款約1,500萬元。

「本地教育津貼」於1972年設立，用以支付合資格公務員的子女在本港接受中、小學教育的部份學費。公務員事務局提交立法會文件顯示，截至去年底，約有6.6萬名公務員合資格申領有關津貼。

公務員事務局：協助港青融入國家發展大局

當局表示，政府一直有協助香港青年融入國家發展大局的政策，也推行措施便利香港學生到內地就學，近年不少香港學生選擇到內地升學，當中不乏公務員的子女。考慮到多項因素，在維持申領資格及津貼上限不變下，建議擴大「本地教育津貼」的適用範圍至包括內地的中、小學，並改稱為「內地及本地教育津貼」。

按現行機制，津貼額最多為學費75%，合資格公務員每名就讀小學的子女，每人每個學年津貼上限為29,925元，中一至中三49,650元，中四及以上則46,313元。

估計本財政年度將涉及約1,500萬元額外開支

局方表示，已諮詢4個中央評議會職方和3個公務員薪俸及服務條件諮詢組織的意見，普遍對建議表示歡迎。局方計劃於今個立法年度內就擴大「本地教育津貼」的適用範圍所需額外撥款諮詢財委會，以期盡快於今年內落實。當局粗略估算，每年約有200宗相關申請，估計建議在2021／22財政年度將涉及約1,500萬元額外開支。

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