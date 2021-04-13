「完善」後立法會直選選區由5個變成10個，議席數目卻就由35個大減至20。未來10大選區中，5個在新界、3個在九龍、2個在港島，而每個地方選區分別由40個至50個區議會小選區組成，當中沙田、元朗和黃大仙被一劏為二。

據港府提交的文件顯示，當局是以前年區議會選舉的劃界為基礎，並且「確保每個地方選區均由完整及毗連的若干區議會選區組成」，因此未來10個直選選區，是由介乎40至50個區議會小選區組成。

包含最多、有50個區議會小選區的地方選區，將會是由葵青區加荃灣區組成的「新界西南」選區，而最小、由40個區議會小選區組成的是「新界北」選區，而「新界北」其實是由北區加上部份元朗區議會小選區組成。

如元朗區般，被分拆及編入不同地方選區的還有沙田區和黃大仙區。沙田區被分成東、西兩部份，分別被編配到立法會的「新界東南」和「新界東北」兩區，黃大仙則被分拆為東南、西北兩部，分別被編配到「九龍東」和「九龍中」兩選區。

選舉開支上限變成以區議會小選區基礎計

隨着直選選區被重劃，候選人選舉開支上限亦有所更改動，變成以每個區議會小選區有6.9萬元為基礎計算。以包括最多、有50個小選區的新界西南為例，該區候選人的選舉開支上限便為345萬元，而包括最少、僅40個小選區的新界北的候選人，其選舉開支上限為276萬元。

雖然將來能入閘參選的定必為「愛國者」，但由於議席減少、選區被重劃，目前循直選成為議員的建制派，也可能出現大洗牌。

以現時的新界東為例，由於沙田區被一分為二，北區又被編配到與現屬新界西的部份元朗區為新選區，使現時循新界東出選的民建聯陳克勤和葛珮帆都會有影響，以至現時循新界西出選的民建聯梁志祥也受牽連，該黨現時的新界西立法會議員尚包括陳恒鑌，另工聯會麥美娟也是新界西直選議員。

九龍區方面也有相似情況，現時由九龍城區、油尖旺區和深水埗區組成的九龍西將被分拆，油尖旺和深水埗被合併為新的九龍西，九龍城區則與部份黃大仙區合併為「九龍中」，使現時循九龍西出選的經民聯梁美芬，勢必受影響，但有指身兼基本法委員會委員的她或獲推薦循選委會界別的40席晉身立法會。

雖然有3區因人口分佈而有切割，包括沙田、元朗及黃大仙，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光今天在記者會指，是次劃分選區與過往選舉管理委員會劃界考慮的原則一樣，強調不會割裂選區，亦會考慮人口基數，即每區人口不會超越基準人口5%、亦不會影響18區民政事務處工作。根據政府文件，每區人口約為66萬至82萬，人口最少為香港島西、最多為新界西南。

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