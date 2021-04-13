患有坐骨神經痛的52歲婦人經常到火炭光顧中醫針灸治療痛症，惟去年愚人節當日接受治療期間，突然感到胸口痛，送院後搶救無效死亡。雖然事後證實婦人死亡與施針無關，但卻因而揭發為她施針的中年女子為無牌中醫。涉案中年女子早前在沙田裁判法院承認一項未經註冊作中醫執業罪，今天被判處接受社會服務令200小時。署理主任裁判官溫紹明判刑時特別告誡被告，稱：「下次唔好再話因為想幫人再去做，而家都有事實證明，幫人都可以係害咗人。」

被告為報稱按摩師的張少琼（53歲），控罪指她於去年4月1日在火炭禾寮坑路安盛工業大廈「仁德經絡理療養生館」並非註冊中醫執業。

辯方求情指被告對事件感到悔意，承諾不會再犯，又指被告遇事時已立即致電報警求助，坦白承認控罪，希望法庭接納報告建議，判處社會服務令。

溫官判刑時直指案情嚴重，判處監禁亦不苛刻，形容案件已達判監邊緣，警告被告不要再犯，更特別告誡被告稱：「下次唔好再話因為想幫人再去做，而家都有事實證明，幫人都可以係害咗人。」溫官考慮到死者身亡與被告行為並無直接關係，故接納建議判處社會服務令。

案情指當晚8時許，死者彭彩英（52歲）前往案發地點求診，但落針後40分鐘，彭突稱感到胸膛痛楚，及後更失去知覺，隨即送院搶救，但已返魂乏術。其後被告於警誡下承認自己並無中醫執業牌照。解剖報告指死者生前可能患有缺血性心臟病，而且病症可能在死前一段時間已存在，證實不到她的死亡與被告的治療有因果關係。

【案件編號：STCC786/21】

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