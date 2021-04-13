六旬退休漢聲言自2019年反修例運動開始，從新聞看到年輕人與警察衝突，對年輕人寄予同情，同時感到有壓力。去年3月某個凌晨，他向上水已婚警察宿舍投擲三枚汽油彈，即晚被巡邏警員拘捕，並在他乘坐的單車上搜出鋤頭及載有通渠水的膠樽。退休漢昨在區域法院承認蓄意縱火等三罪，法官李慶年今判刑時強調，向警員及其家人復仇只會產生更多罪惡，建議被告「化戾氣為祥和，才可享心中平安」，判被告監禁3年半。

被告黃錦全（63歲）承認蓄意縱火、管有腐蝕性物品及管有適用作非法用途工具共三罪。辯方今補充求情指，被告還柙期間主動開解在囚年青人，鼓勵他們積極面對前路，珍惜與家人的關係。被告接受判刑後遭押走，大批旁聽人士揮手高呼：「保重呀，全叔！」「撐住呀！」

法官李慶年判刑時引用上訴庭案例指出，為保護公眾人身及財產安全，判刑須較重及具阻嚇性。沒有引致他人受傷的縱火罪，量刑標準一般為4至6年監禁。李官續指，凌晨時分宿舍居民可能已熟睡，警覺性低，被告卻用鐵線捆綁可供逃生的鐵閘，掟出的汽油彈更波及一輛私家車，一旦汽車失火爆炸，會帶來更高的人命風險。

還柙期間錯過母親喪禮

李官強調，縱火可造成灼傷或毀容等身心創傷，相比其他創傷更痛苦，亦令警員無辜的家人「惶惶不可終日」，產生精神壓力。李官直指被告行為直接衝擊法治，即使被告對警方不滿，但對警察家人報仇，只會產生更多罪惡，建議被告「與智者為伍，三思而後行；化戾氣為祥和，才可享心中平安」。

李官以監禁5年半為縱火罪的量刑起點，但接納被告一直奉公守法，是好丈夫和好父親，還柙期間錯過母親喪禮，已深感懊悔。基於被告認罪及個人背景，將量刑起點下調3個月，並因認罪扣減三分一刑期，同時為避免總刑期過長，其餘控罪同期執行，最後判處42個月監禁。被告另須為損毀私家車賠償5,000元。

辯方昨引述被告親自撰寫的求情信指，他於2019年社運期間閱讀年輕人與警察衝突的新聞，感到有壓力和情緒受困，因而犯案。被告的兩名女兒亦撰信求情，指父親同情年輕人，認為應保護他們，並經常閱讀社運相關新聞，因而感到壓力大，導致失眠，還柙期間需要接受心理輔導。

案情指去年3月23日凌晨1時許，上水已婚警察宿舍的閉路電視拍到被告踩單車到宿舍閘外，用鐵線綁住大閘後，投擲三個已點燃的汽油彈，導致高級警員7911的私家車受損。未幾被告再於閘外縱火，然後逃往宿舍外的單車徑。

警員當晚進行反縱火巡邏，目擊被告犯案。警員24967接報宿舍遭縱火後制服被告，並以涉嫌縱火罪名拘捕他。被告於警誡下稱：「唔掟都掟咗咯，我冇嘢好講。」警方其後在單車徑發現被告的單車，車上有鋤頭及裝着液體的膠樽，被告接受查問時承認樽內裝有通渠水。

警方庭外舉行記者會，表示歡迎法庭裁決，強調不論犯案者有何理念，「犯法就係犯法。」

【案件編號：DCCC587/20】

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