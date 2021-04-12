新加坡政府日前公開副總理兼財長王瑞杰的請辭信，說明王瑞杰灑脫將「4G」司令權杖，交回總理李顯龍手中。王氏主動提及自己年近60，把位置留予年輕後起。此事看似突然，實則更顯王氏與李氏之間的默契。青年治政訴求席捲亞洲多地，香港人也深刻有感。新加坡政府素來予人高效反應快印象，如今再一次滅鄰國政府威風，親自完美演繹坡式決斷，展示「要退，還該退了」的態度。

近兩年王氏一直獲譽為總理接班人，惟其個人政治魅力依然淡薄，或許僅足夠助他永續地膺最優秀公務員。去年他於東海岸選區「保衞戰」贏得並不出彩；在人民行動黨奢華鋪墊、讓他三次以財爺身份動用千億派糖，最終得票仍然以六點七個百分點跌幅收場。

王氏的退讓可算有迹可尋。回顧過去半年，交通部長王乙康、貿工部長陳振聲，兩位51歲中堅多次現身於與鄰國的論壇會議，疫情下大力推動東亞發展。新馬邊境重開、新中陸海新通道等議題均少見王氏蹤影。同時，國家內部的人民行動黨文宣，則由年僅48的前國家發展部長、現教育部長擔正。新加坡政府背後的輪替安排，自去年7月大選後早已撰寫好一份安撫年輕選民的劇目。

香港、泰國、緬甸近年捲起反專制民怨爆發，馬來西亞則看似平靜，但大多數馬國網民已明言挑剔拒絕老人治國，向安華—馬哈蒂爾—慕尤丁輪轉說不。新加坡今次坡式豁達，無疑對鄰國曲線施予壓力。李顯龍去年一則「瀕危的亞洲世紀」（The Endangered Asian Century），大膽談及新加坡以及東盟友好於大國博弈的生存藍圖，惟不敢對各國內部民怨浪潮評頭點足，惟有如今直接付諸實行。

話說回頭，今次坡式豁達讓賢想必為北京增添顧慮。北京可謂極為滿意王瑞杰這位優秀公務員，去年初甚至發動助攻，雙微（微博及微信）出現多條帖文，標榜王瑞杰乃廣東潮汕後裔，向網民推銷王氏。

最後，筆者認為現時毋須過度積極揣測李顯龍最終會交棒給哪位。王瑞杰今次一退，令我即時想起本港數年前一部電視劇集《選戰》，結果不重要，現階段最耀眼的仍然是那郭逸材式的「大局為重」。

羅俊

自由撰稿人