【本報訊】由特首林鄭月娥擔任總領袖的香港童軍總會疑二度違反限聚令，繼上月27日舉行畢業禮兼百人晚宴後，本月10日再在尖沙嘴香港童軍中心舉辦前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷榮休宴，招待逾百人。民政事務總署轄下牌照事務處昨根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，聯同食環署到上址就有人涉嫌違反防疫規例展開調查。

籲知情者主動報料

民政事務總署引述報道指，童軍中心內會址負責人本月10日涉嫌違反相關規定及指示，容許會址內的餐飲處所內，舉辦一個宴會活動時，人數超過20人，同時有顧客同日在香港童軍總會中心內舉辦百人晚宴，涉嫌違反有關群組聚集的禁令。民政事務總署牌照處會因應調查進展，對參與上址宴會活動的人士考慮進一步法律行動，包括通緝或檢控。該署呼籲參與上述宴會活動的人士或其他知情人士主動聯絡牌照處協助調查。

民政事務總署稱，會繼續積極採取嚴厲執法行動，在各區會址加強巡查，確保處所負責人及訪客緊遵預防及控制疾病規例下的相關規定。惟民政事務總署未有提及會否一併調查上月舉行的畢業禮。

香港童軍總會早前回覆本報時曾稱，童軍成員在該俱樂部的「私人社交活動」，毋須向童軍總會報告，故無資料可提供。上址3月27日舉辦的「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上舉行逾百人晚宴，去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君亦為參與者。蔡事後引述主辦單位稱，活動舉行的地點並不屬於相關法例所指的「公眾地方」。警方事後則列投訴處理。