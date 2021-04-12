【拔刀相助】

英國今年初接受香港BNO Visa申請，至上月已收到約2.7萬宗申請，內政部推算未來五年或有多達32萬人透過計劃移英，如何融入當地社會成為最切身問題。英國首相約翰遜上月中與四個移英港人家庭視像會面，聆聽他們遇到的難題後，即宣佈撥款4.6億港元協助港人融入當地社會。促成會面的Krish Kandiah接受本報訪問，指致力協助移英港人，除因自己同樣來自移民家庭外，也源於之前與黃之鋒的一席話。

駐英記者︰李雨夢

訪問當日，非牟利組織UKHK創辦人Krish Kandiah剛完成安排英國房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）與港人家庭的視像會面，即趕到火車站接受訪問，訪問完結，又坐火車回牛津。

這是他第三次安排抵英港人家庭與英政府官員視像會面，第一次是內政大臣彭黛玲（Priti Patel），第二次是首相約翰遜，今次是鄭偉祺，「下次是教育大臣，我跟許多來英港人對話後，發現他們移英的決定很大原因是教育，他們希望小孩能有一個開放的教育」。

「當時我看到一些示威，新聞都在報道理大，我很有興趣正在發生甚麼事情，而我也有機會訪問黃之鋒。」

去年12月，英國宣佈會於今年予BNO持有人及近親申請新簽證，當時Krish意識到會有很多來港人赴英，「他們在移民方面需要協助」。他隨即開始聯絡英國的教會，發起名為「Hong Kong Ready」計劃，呼籲教會向抵英港人提供實質協助，目前已有過千間教會報名，「我們已經有400間教會在地圖上，另外600間正接受培訓，希望教會了解如何向抵英港人提供實質協助」。

UKHK是為港人移民提供各種生活所需的資訊網站，包括住屋、醫療、教育、社區、活動等資訊，提供中英介面，「這個很重要，我們想製作一個友善的網頁，在這裏你可以得到很多有用資訊，如何找醫生、找學校，不像政府網站」。

在反送中運動如火如荼的2019年11月，Krish因公務訪港，當時正值理大圍城烽火；公務以外，他替BBC訪問黃之鋒，「當時我看到一些示威，新聞都在報道理大，我很有興趣正在發生甚麼事情，而我也有機會訪問黃之鋒」。

Krish表示，對黃之鋒故事很感興趣，「他（黃之鋒）向我分享了信仰為何對他如此重要，他的名字Joshua來自聖經（即舊約聖經《約書亞記》），他引用聖經告訴我，當事情變得艱難時，聖經如何鼓舞他，這個故事觸動到我」。根據《約書亞記》的記載，這位以色列人領袖在三千多年前，成功帶領同胞抵達迦南這片上帝應許之地，並落地生根。

「我希望港人不會只感到我們在開始時歡迎他們，而是協助他們感到自己是英國社會一分子，他們會意識到可以作出貢獻、會在這裏有朋友，這是有點長遠的事……」

聆聽了眾多港人移民家庭抵英的故事後，他說能夠感受到他們作出這個決定時的痛苦。Krish希望將這些港人家庭的聲音傳達給英政府，故先安排了四個港人家庭與內政大臣彭黛玲視像會面，「我想是她告訴首相會面很有幫助，故首相亦希望有一次這樣的會面」。結果，3月19日，Krish抵達唐寧街10號，坐在約翰遜對面、屬於外相藍韜文的椅子上，見證了首相與另外四個港人家庭的會面，「有些家庭把他們的小孩帶到視像前，他們向他表達來到這裏的情緒、喜悅、以及挑戰」。

Krish認為會面是讓港人融入英國社會的第一步，「我希望港人不會只感到我們在開始時歡迎他們，而是協助他們感到自己是英國社會一分子，他們會意識到可以作出貢獻、會在這裏有朋友，這是有點長遠的事……」Krish說，封城下正計劃網上舉辦歡迎派對，「當限制放寬後，我想我們可以主持一個真正派對」。

UKHK網站︰https://ukhk.org/