因為初選案身陷囹圄、上月中保釋失敗後大聲高呼：「各位撐住，十年後再見！願粹我命！」嘅元朗區議員、「天水連線」伍健偉，𠵱家仍然要面對龐大訴訟費，天水連線推出毛巾等產品，為伍籌募法律經費。

籲訂閱Patreon支持

伍健偉的facebook專頁噚日發帖，話天水連線作為地區組織，冇大水喉，向來只靠街坊同連線成員承擔經費，目前各成員嘅積蓄僅夠存活，營運資源亦已見底，因初選案還柙嘅伍健偉仍然未能保釋，喺面對龐大而無法估計嘅法律費用下，佢哋仍然希望可以盡力支付，所以就宣佈推出「願粹我命、捍衞我城」同「全民自救、打破宿命」字樣嘅毛巾產品為伍籌募法律費用，所得收益會在扣取成本後全數交付律師團隊，除咗基本價格外，市民亦可自由定價。

天水連線同時呼籲市民訂閱伍健偉的Patreon，指訂閱係實質支持，可以睇到呀K（即係伍健偉）喺收押所寄出嘅親筆書信！天水連線仲表明，只要仍然有可以工作空間，會與各位同行到底，透露伍健偉冀外界用設計信紙寫信給他，指有心人下周起可帶同2元郵票支持天水圍、元朗及葵芳黃店，換信紙寫信給伍健偉。

籌募法律費用行動詳情可參閱伍健偉facebook：https://www.facebook.com/NTWPoliticalPlatform/

李八方