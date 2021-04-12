【監獄來鴻】

香港新聞自由步入最黑暗的時代，《蘋果日報》成為政權眼中釘，遭全方位打壓。壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，未審先囚，還柙至今，但他未有被邪惡擊潰，身陷囹圄仍關心時事，本月初更親筆來鴻，勉勵同事份外小心，注意安全，「高舉正義是我們新聞工作者的責任，只要我們不被不正義的誘惑蒙閉（蔽），不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責」。有員工讀信後為黎打氣，勉「黑暗盡頭必見曙光！」

壹傳媒創辦人黎智英去年還柙，本報收到大量讀者來信為黎打氣，每次上庭亦有《蘋果》同事高聲揮手送車，本月3日黎在囚牢中向《蘋果》同事寄來首封親筆撰寫「家書」。黎在信中首先交代自己情況，指生活一切安心平靜，每天看書、念經和祈禱，亦每天運動，吃得不錯，睡得也好，除想念家人的時候情緒有點低落，其餘時候都是愉快。他請同事放心，並感謝同事支持和愛護，使他感動。

囑同事不要犯險

「不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責」

新聞自由備受打壓，記者盡本份查冊亦被告上法庭。黎智英信中指，言論自由已是危險工作，着同事份外小心，不要犯險，注意安全，亦指「高舉正義是我們新聞工作者的責任，只要我們不被不正義的誘惑蒙閉（蔽），不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責。」

他又指，香港情況越來越令人心寒，所以更需要自愛和珍重，「時代在我們面前既倒，更是我們昂首站立的時候。」

信件昨在本報內部聊天室獲逾百反應，有同事閱信後亦勉勵黎智英保重，「黎生，與您為榮！黑暗盡頭必見曙光！黎生您要多加保重，加油！」，亦有同事留言「香港加油」為黎打氣。

工會籲獄中保重

「衷心感激對言論自由付出」

壹傳媒工會回覆指，香港紅線處處，維護言論自由不易，新聞工作者仍會不卑不亢，繼續謹守崗位，「黎生講過唔係要同事做烈士，而係憑良心做事，呢點相信同事會做得到」，相信壹傳媒同事會一如既往，如常採訪，如常報道，為讀者提供多元、準確的新聞資訊。工會衷心感激黎智英對香港言論自由的付出，希望他在獄中保重。

網民紛紛向黎表達支持，有網民促黎好好保重，「香港人等待你回來，你是香港人的光榮」，亦有網民希望黎智英堅持，「黎生頂住，香港人唔會放棄你，亦唔會放棄追求自由」。