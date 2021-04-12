【本報訊】港府與新加坡建旅遊氣泡，但林鄭自行「僭建」條件，要求離港者先接種兩劑疫苗。面對變種病毒肆虐，港府收緊航班熔斷機制，若一定數目乘客染變種病毒，將禁當地航班來港14日。

特首林鄭月娥指，接苗的誘因適用於進出香港，例如從新加坡、澳洲和新西蘭三個低風險地區抵港者，如已完成兩劑疫苗接種，並相隔14日，到港檢疫期可放寬減至七天或更少。至於中風險地區的抵港者，其強檢期亦可由21日減至14日，甚至更少。林鄭稱完成接種的香港居民，可參加與新加坡建立的旅遊氣泡，「喺我哋要求，唔係新加坡要求。」

食衞局長陳肇始指，為防變種病毒輸入，將收緊航班熔斷機制。如七日內從同一個地區來港的航班有一定數目的乘客確診，並確定為變種病毒個案，當局將禁所有從該地區來港的航線來港14天。

本港昨新增13宗確診個案，11宗屬輸入個案，其餘兩宗與本地個案有關連，包括住屯門友愛邨愛暉樓3座的14歲男童。

三間學校納強檢

昨有一幢住宅大廈及三間學校被納強檢。當中西營盤德輔道西均益大廈三期B座二度納強檢。屯門友愛邨順德聯誼總會譚伯羽中學則因昨確診的14歲男學於該校就讀要強檢。另鄰舍輔導會新翠育嬰園及保良局友愛幼稚園暨幼兒園爆發上呼吸道感染，兩間學校亦被納入強檢。任何人3月18日至4月12日曾身處以上地點逾兩小時者，須於4月14日或之前檢測。

另外，昨早9時15分，瑪嘉烈醫院傳染病中心9樓隔離病房因機電組件故障引致抽氣扇失靈，部份病室的負壓系統一度暫停十分鐘，其間四名武肺病人於有關病房留醫，根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。