據報已與家人離開香港到達加拿大的前立法會法律界議員郭榮鏗，今晚（13日）發出聲明，稱已經向公民黨提出退黨申請。有關聲明未有提及退黨的原因，但郭感謝公民黨核心成員之餘，同時指趁此機會，「就本人若然曾經為公民黨帶來的不便等致歉」。

未有透露目前身在何處的郭榮鏗，聲明中感謝幾位公民黨黨員支持，並特別點名感謝余若薇、梁家傑及吳靄儀，「過去一直以來給予的栽培、機會、支持與包容，讓我有機會服務香港市民，以及捍衞香港的核心價值」，他最後祝願公民黨仝人平安，也感謝連日來各方友好的關心與慰問。

有加拿大傳媒早前指，郭榮鏗已經抵達加國、並向當局求助，冀取回加拿大公民身份。他在2012年參加立法會選舉時放棄加籍。

多間傳媒引述消息指，香港警方正就去年立法會內務委員會選主席風波調查郭榮鏗，有建制派議員更已獲邀錄口供，循公職人員行為失當等方向調查，警方會在諮詢律政司後，再決定哪條罪名追究。

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