林鄭在立法會答問會上繼續為自己解脫，她說，本屆立法會首幾年出現的亂象，令政府施政困難，官員制訂政策及判斷時亦因「怕了立法會」 而有陰影，令施政熱情打了折扣。虧她仍然面不紅心不跳，大家記得當日立法會寸爆容海恩，又自己閉門造車度出三隧分流方案，兩次被建制派打沉，究竟係立法會亂象，定係行政長官決策亂投呢？林鄭為了競逐連任，肯定要甩掉政治黑鍋，將這幾年的種種決策失誤推得一乾二淨，立法會、泛民，以至建政派政黨，就是「甩鍋」對象。

同一時間內地香港專家大口仔田飛龍指建制內存在兩面派：「這些『兩面派』部份同時拿國家和西方利益，卻不願在政治鬥爭關鍵時刻挺身而出，也有些人欠缺能力，不思進取，不主動作為，不積極履行管治責任，回應民生疾苦、社會關切，加劇香港社會運動走向更激烈方向」。他指的兩面派政客，不是民建聯、工聯會、新民黨，而是指林鄭月娥領導的特區政府！因為掌握管治權的，只有林鄭月娥。

她一直清楚知道自己的價值所在，就是無堅不摧的執行力，當初出任梁振英政府政務司長時，她突然就變成了維護香港體制的女神，梁振英及其派系，背上了所有政治黑鍋，五年之後下台，就係因為他們只懂打嘴炮，而負責執行的林鄭怠工，睬你都儍。中共起用林鄭取而代之，就是睇中她的執行力，背後是700多個政務官支持，由她去落實中共的治港政治議程。2019反送中搞出一場尖銳的政治矛盾，她曾經猶豫過應否請辭，但很快回過神來，知道中共要靠她收拾局面，於是政壇中人在2019年底蒙面法頒佈時，已經感受到林鄭「返晒嚟」。

政治過硬為爭取連任

對中共而言，「政治過硬、執行過細」是用人標準，今屆選委會由中共鐵票主導，香港勢力低頭，欽點邊個邊個贏，毋須妥協。林鄭引公務員投誠，變列寧式幹部，對中央極具吸引力，這政治資源優勢，梁振英難以比擬。即使田飛龍、張志剛、建制政黨組成「反林鄭大聯盟」，也難動搖她半分！

2020年7月國安法頒佈後，林鄭基本上已經開始了競選工程，將中共交付「完善」一國兩制的計劃，由她手上完成。閹割選舉並非重點，關鍵是控制公務員，她調了愛將聶德權當公務員事務局局長，將政務官變成中共式幹部，2021年初就有李百全此人空降香港電台，替林鄭鏟除港台核心力量，抽出《鏗鏘集》這株毒草，林鄭之所以表揚李百全，因為這是向中共納的投名狀，為了連任，不惜將政務官幹部化，並且符合政治過硬標準，顯示一往無前的政治忠誠。海關高調搞阿布泰，同樣是表明公務員紀律部隊「政治過硬」，體現愛國者治港，抹掉港英餘孽色彩。相信直至2022行政長官產生為止，林鄭仍然會繼續執行極左政治路線，運用手上公務員資源，完成中共交託的大小政治任務。

劉細良

時事評論員