【本報訊】盛傳有意再爭取入閘競選特首的全國政協副主席、前特首梁振英又出動拉票，他在建制派主辦的網上研討會談法律界機遇，指《十四五規劃綱要》下，中國支持香港提升國際航運中心和國際航空樞紐地位，認為其中衍生的新法律服務「方興未艾」，值得香港法律業重視，更指有關需求是香港律師「為國為民」貢獻好機會。

梁振英致辭時表示，中國與國際間的經濟交往越來越密切，提升中國法律服務質素的重要及逼切性更突出，讚香港律師有多方優勢，又指香港律師事務所管理健全，有較強操守及較高信任度。

600人報名大灣區執業試

出席同一研討會的基本法委員會副主任譚惠珠也指，《十四五規劃綱要》有關發揮香港優勢內容豐富，指香港要更好融入國家發展大局，並改變「講到法律捨我其誰」心態。律師會會長彭韻僖則稱，合資格香港法律執業者通過特設考試，可在大灣區城市獲得從事內地法律特定範圍的執業資格，透露已有600多人報名考試。

梁下午再接受民建聯主席李慧琼主持的網台節目訪問，除再談香港要把握《十四五規劃綱要》機遇，亦提及香港制度在過去一段時間運作得越來越慢，如會就一幅土地用途不斷爭拗，又或中醫院要歷時10年才能預期在2025年落成。他稱並非要批評主事官員，而是涉及制度問題，希望香港痛定思痛。

梁又提及疫情，指香港目前要先控制好疫情後再通關，前提是市民必須合作，包括接種疫苗。他讚揚特首林鄭上周提及「來港易」計劃是好事，希望能具體落實，不會出現防疫漏洞。