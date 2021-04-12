【本報訊】全面復課未有確切時間表之際，本報接獲投訴，指具中資背景的耀中國際學校涉違教育局指引以「延長上午課堂」為名，將面授課程時間延至下午2時30分，並聲稱已得到教局批准；該校更容許學生在中午「小息」的時段，在校內進食意粉等「小食」。教育局稱已聯絡學校了解及要求嚴格落實相關指引及防疫措施。

據教育局現行指引，全校教職員定期檢測後，可申請全校恢復面授課堂；上課時間以半天為限，避免學生留校午膳，但沒有指定半天面授課的時間或時限。李先生（化名）向本報提供耀中國際學校上月24日的通告，內容指「在等待教育局復課通知的同時，學校計劃延長上午課堂，增加學生回校上面授課的時間」，中、小學部放學時間由原先中午12時正改為下午2時30分，本月7日起實行。

疑安排50學生合併上課

校方上月26日向小學部發通告，「我們和教育局商討延長上學時間的可能性，並已獲批准。 」

據李先生了解，該校在個別課堂會安排同一課室同時容納兩班約共50名學生合併上課，他形容是「高危活動」。

耀中國際學校屬耀中教育機構旗下，董事包括前特首董建華特別顧問、香港政策研究所主席葉國華。李質疑當全港學校只能復課半天，具中資背景的耀中國際學校卻有特權走灰色地帶；他多次去信教育局查詢不得要領，質疑校方獲當局包庇。

該校聲稱不設午膳時段，但巧立名目在正午12時設40分鐘「小息」，表明學生可自備或在學校購買小食，並舉例可吃壽司甚至意粉等「小食」。李指有學生甚至自攜飯盒回校，校方未有阻止。他又質疑校方如何界定「小息」和「午膳」時段以及「小食」和「午餐」。

本報上周四起兩度向耀中國際學校查詢，至昨晚仍未獲回覆。

教育局上周三回覆本報稱已聯絡學校了解，並要求校方嚴格落實當局指引及防疫措施，亦不應安排學生校內午膳。對於投訴人質疑當局包庇校方，局方僅稱未曾收到有關學校上課安排的投訴；亦無接獲該校延長上午課堂的申請。

家庭醫生林永和表示，當局要求學生於校內所有時間佩戴口罩，校方容許學生在校休息期間飲食，相關防疫措施便會出破綻，「（一旦爆疫）累己累人就唔好喇」。