【本報訊】前年8.31港鐵太子站警員無差別襲擊乘客事件後兩個月，市民發起活動紀念，年輕平面設計師拾起警方驅散人群時發射的催淚彈殼，擲回警方防線，其間遭防暴警以橡膠子彈射中大腿。設計師昨承認參與非法集結罪，求情指犯案純因一時熱血。裁判官指現場有人掟磚及汽油彈，加劇案件嚴重程度，判囚七個月。

被告黃琳軒（24歲）承認前年10月31日在西洋菜南街與亞皆老街交界附近犯案。辯方昨求情指被告希望盡快服刑，以便重投及貢獻社會，報答家人。律師指被告案發時身上沒攻擊性裝備，犯案純為一時熱血，拾催淚彈掟向警方只是一時反應，沒打算傷及任何人，行為不符本性，只是受社會氛圍影響而犯案。辯方亦指，警方配備防毒面具，事件沒人受傷。

大腿中橡膠彈

裁判官林子勤觀看控方播放案發片段後指，涉案非法集結持續兩小時，有人掟磚、掟汽油彈及使用雷射筆，令案情嚴重性增加，判監屬唯一選擇。

案情指當晚約百人在旺角彌敦道一帶街頭集結，不時向警方防線投擲磚塊，又以雷射筆射向警員，不斷叫口號。警員多次射催淚彈驅散，人群未有離開，有人拋汽油彈令雜物起火焚燒。被告被發現以戴有手套的右手執起地上催淚彈殼擲向警方，他再拾起另一彈殼時，防暴警向他大腿發射一枚橡膠子彈，被告隨即被制服和拘捕，警誡下沒回答。警員在其身上搜出防毒面具及手套。案件編號：WKCC178/21